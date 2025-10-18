Congreso del Partido de los Socialistas Europeos
Sánchez propone ante los socialistas europeos un salario mínimo común para toda la UE
"Depende de nosotros garantizar que la Unión Europea ofrezca una vida mejor a nuestros ciudadanos, incluido un salario mínimo común", defiende el presidente del Gobierno
EFE
El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, defendió este sábado en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) que haya un salario mínimo común para todos los países de la Unión Europea (UE).
Sánchez planteó ese salario mínimo en la clausura de este cónclave de los socialistas europeos, a los que animó a movilizarse para hacer frente a la ultraderecha con políticas que resuelvan los problemas reales de los ciudadanos.
En ese objetivo enmarcó su petición de que haya un salario mínimo para todos los trabajadores de la Europa comunitaria.
"Depende de nosotros garantizar que la Unión Europea ofrezca una vida mejor a nuestros ciudadanos, incluido un salario mínimo común en toda la Unión Europea", dijo Sánchez dirigiéndose a los centenares de representantes de partidos de la familia socialista europea.
Para Sánchez, es necesario ampliar el pilar social de Europa ya que advirtió de que derechos de los trabajadores y de las clases medias que tardaron décadas en conseguirse, están ahora amenazados.
En consecuencia, abogó por trabajar para que haya empleos dignos, y en ese marco lanzó su propuesta de salario mínimo para todos los trabajadores de los Veintisiete.
Junto a ello abogó por defender la salud y la educación públicas, adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, aire limpio gracias a la transición energética y reducción de las desigualdades.
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- Encuesta CIS: El PSOE amplía a 15 puntos su ventaja sobre el PP, que retrocede con fuerza
- Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio
- Ábalos llega al Tribunal Supremo sin su abogado para responder sobre el último informe de la UCO sobre su patrimonio
- 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre