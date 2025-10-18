Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Illa reivindica la oficialidad del catalán como vía para "fortalecer" Europa

El president de la Generalitat reivindica la "restitución de la política institucional" en Catalunya y es el primer líder del PSC que interviene en el congreso del partido a escala europea

El president de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha clamado una vez más por la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Esta vez, ha aprovechado un auditorio proclive, el del congreso que el Partido de los Socialistas Europeos (PES) celebra este fin de semana en Amsterdam, para lanzar la idea de que no se trata de una mera reclamación doméstica, sino que reconocer el máximo estatus a lenguas como el catalán, el gallego y el euskera es una vía para "fortalecer" el sentimiento de pertenencia a Europa. "Sería un mensaje fuerte y sensato", ha subrayado en una intervención significativa desde el terreno simbólico porque es la primera vez que un 'primer secretari' del PSC sube al atril de este foro como dirigente de referencia europea.

Hasta ahora, el intento de los socialistas por lograr que los 27 países miembros de la UE avalen la oficialidad del catalán ha fracasado y el president Illa no ha dudado en señalar en los últimos meses que eso ha sucedido por culpa del "boicot" del PP. No obstante, la Generalitat asegura que no desistirá de su objetivo, que es una de las condiciones que pactó Junts con el PSOE para votar la investidura de Pedro Sánchez. Uno de los países clave para decantar la balanza, aseguran desde el Govern, es Alemania, donde gobiernan los socialdemócratas con los populares.

Su receta en Catalunya

Más allá de la reivindicación lingüística, ha defendido la "cooperación" entre instituciones y con los ciudadanos en lugar de la "confrontación", y en esta línea ha subrayado que el federalismo es el mejor "sistema de organización" para articularla. De hecho, al principio de su intervención en el foro de los socialistas ha sacado pecho de su labor para "restituir la política institucional" en Catalunya tras los años del 'procés', durante la que ha asegurado que se padeció "un daño institucional".

Su receta para superarlo, ha detallado, se ha basado en tres pasos: "fortalecer el estado de derecho", ser "generosos" y conceder perdones a los líderes del 1-O con los indultos y la ley de amnistía, y resituar el foco de la política catalana en la "generación de prosperidad compartida", elemento clave, ha dicho, para superar crisis como la de la vivienda. "La coexistencia ha mejorado en Catalunya, la política institucional está de vuelta y la energía de nuestro gobierno, de nuestra sociedad, está centrada donde debe estar centrada", ha afirmado.

Illa ha aprovechado su viaje a Amsterdam para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también interviene en la clausura del conclave del PES.

