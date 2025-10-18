Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez participa en la clausura del Congreso del PES 2025 en Ámsterdam

Este mismo viernes, Pedro Sánchez ya asistió a la cena de líderes y lo hizo entre elogios por su papel para la socialdemocracia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Diego Radamés - Europa Press / Europa Press

Redacción

El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa este sábado en la clausura del Congreso del PES 2025, que está teniendo lugar en Ámsterdam. En concreto, el jefe del Ejecutivo será el encargado de cerrar el evento junto al neerlandés Timmermans, que se encuentra en plena campaña para las elecciones generales en su país el próximo día 29.

Sin ir más lejos, este mismo viernes, Pedro Sánchez ya asistió a la cena de líderes organizada con motivo del congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), y lo hizo entre elogios por su papel para la socialdemocracia. "Necesitamos líderes como él", dijo Timmermans en declaraciones a los periodistas tras posar junto a Sánchez y el resto de dirigentes de los socialistas europeos en la foto de familia de este congreso que se desarrolla bajo el lema 'Movilización progresista en Europa y más allá'.

Intervención de Salvador Illa

En la jornada que clausurará Sánchez tomará también la palabra ante el plenario del congreso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

De la delegación socialista española encabezada por Sánchez forman parte, entre otros, los portavoces en el Congreso y el Senado, Patxi López y Juan Espadas, respectivamente; la secretaria de Política Económica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López; y la secretaria de Política Internacional y Cooperación, Hana Jalloul

