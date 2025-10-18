PSOE
Pedro Sánchez participa en la clausura del Congreso del PES 2025 en Ámsterdam
Este mismo viernes, Pedro Sánchez ya asistió a la cena de líderes y lo hizo entre elogios por su papel para la socialdemocracia
Redacción
El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa este sábado en la clausura del Congreso del PES 2025, que está teniendo lugar en Ámsterdam. En concreto, el jefe del Ejecutivo será el encargado de cerrar el evento junto al neerlandés Timmermans, que se encuentra en plena campaña para las elecciones generales en su país el próximo día 29.
Sin ir más lejos, este mismo viernes, Pedro Sánchez ya asistió a la cena de líderes organizada con motivo del congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), y lo hizo entre elogios por su papel para la socialdemocracia. "Necesitamos líderes como él", dijo Timmermans en declaraciones a los periodistas tras posar junto a Sánchez y el resto de dirigentes de los socialistas europeos en la foto de familia de este congreso que se desarrolla bajo el lema 'Movilización progresista en Europa y más allá'.
Intervención de Salvador Illa
En la jornada que clausurará Sánchez tomará también la palabra ante el plenario del congreso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
De la delegación socialista española encabezada por Sánchez forman parte, entre otros, los portavoces en el Congreso y el Senado, Patxi López y Juan Espadas, respectivamente; la secretaria de Política Económica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López; y la secretaria de Política Internacional y Cooperación, Hana Jalloul
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- Encuesta CIS: El PSOE amplía a 15 puntos su ventaja sobre el PP, que retrocede con fuerza
- Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio
- Ábalos llega al Tribunal Supremo sin su abogado para responder sobre el último informe de la UCO sobre su patrimonio
- 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre