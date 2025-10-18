Reorganización de servicios
El Govern abrirá tres nuevas oficinas de atención ciudadana en Alt Pirineu y Aran
El Executiu reestructura y aumenta su presencia en el territorio con cuatro sedes corporativas más
El retraso de la oficina antidesahucios frena el inicio de la negociación de presupuestos entre el Govern y los Comuns
El Govern continúa con su plan de reestructuración de la administración tanto a escala catalana como territorial. Este sábado ha dado un paso más en el caso del Alt Pirineu y Aran con el anuncio de abrir tres nuevas oficinas de atención ciudadana en la Seu d'Urgell, Puigcerdà y Tremp para prestar más servicios desde la proximidad, además de la apertura de cuatro nuevas sedes corporativas en estos municipios para aumentar su presencia en la vegueria.
Ha sido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, el encargado de explicar lo que el Govern define como un "ambicioso plan de reestructuración integral" de sus oficinas en esta zona durante una visita al ayuntamiento de la capital del Alt Urgell previa a la inauguración de la Fira del Formatge de la Seu d'Urgell. "Queremos un Govern cercano a los territorios y a sus realidades para no obligar a los ciudadanos a desplazarse hasta Barcelona para hacer sus trámites", ha defendido.
Queremos un Govern cercano a los territorios y a sus realidades para no obligar a los ciudadanos a desplazarse hasta Barcelona para hacer sus trámites
De hecho, será la oficina de atención ciudadana de la Seu d'Urgell la primera que se pondrá en marcha, puesto que las obras acabarán este mes de diciembre y la previsión es que entre en funcionamiento a principios de 2026. El objetivo que persigue el Executiu es consolidar el despliegue y mejorar la atención ciudadana que presta en la vegueria teniendo en cuenta su particularidad física y demográfica, que obliga a apostar por un despliegue distribuido por las cinco capitales de comarca -Tremp, la Seu d'Urgell, Pont de Suert y Sort-, además del Aran, que tiene un régimen especial.
En el caso de Tremp, se está optimizando el espacio que ocupa la delegada del Govern, además de estar ubicados aquí los servicios territoriales de Igualtat i Feminsime y de Educació i Formació Professional, además de los de Salut. En la Seu d'Urgell están ubicados los servicios territoriales de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Interior i Seguretat Pública, i Empresa i Treball, mientras que los de Cultura i Política Lingüística están en el Pont de Suert y los de Drets Socials i Inclusió en Sort. Y en Puigcerdà se ubicarán 20 trabajadores de los departamentos de Economia i Finances y de Empresa i Treball. "Cuando hablamos de tener una administración más sencilla y simple quiere decir esto", ha concluido el conseller tras reivindicar que los departamentos de la Generalitat deben tener ventanillas en el territorio para atender los problemas de la ciudadanía.
