Feijóo anuncia un plan para rebajar los impuestos a los autónomos y dice que su dinero no puede ir a "pagar chistorras"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este sábado en Soria un contraplan para bajar los impuestos a los autónomos, en respuesta a la propuesta avanzada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez de subir la cuota mensual de estos trabajadores entre 11 y 200 euros. El líder popular ha avanzado algunas de las líneas maestras de un plan integral que contempla rebajar impuestos, reducir la burocracia y facilitar el relevo generacional, y que se presentará en los próximos días para poder implementarlo si su partido llega al Gobierno.

"Entiendo la rabia de quien paga para que otro se lo lleve", ha señalado Feijóo durante un acto con empresarios y autónomos en Soria, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP provincial, Benito Serrano. El dirigente ha calificado la subida de cuotas -la décima en esta legislatura, ha dicho- como un "atropello" y ha recalcado que el dinero de los autónomos "no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas", en referencia al supuesto uso del término "chistorras" en la trama de corrupción del PSOE para referirse a billetes de alto valor.

Ya hace meses que el líder de la oposición avanzó algunas de las medidas que quiere llevar a cabo si llega a la Moncloa, como la simplificación de la burocracia mediante una única declaración anual de IVA -en vez de una por trimestre-, pero esta semana, ante la propuesta del Ejecutivo en la línea opuesta, los populares han dado algunos pasos más, conscientes que una gran bolsa de sus potenciales votantes son trabajadores por cuenta propia. Por ello, Feijóo ha anunciado que presentará una iniciativa para eximir del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. "Bajar los impuestos no es una opción, es una obligación", ha asegurado, precisando que, con esta medida para no aplicar el IVA a los que menos ingresan, los autónomos podrán decidir si repercuten la rebaja en el cliente o la mantienen en su negocio.

El plan también prevé ampliar la figura del autónomo colaborador a personas no familiares, de forma que puedan cotizar conjuntamente con el titular en los cinco años previos a su jubilación, para garantizar así el relevo generacional y favorecer la formación de la próxima generación, asegurando así la continuidad del negocio.

Por el momento, el PP llevará todas estas medidas al Senado, donde tiene mayoría, con la intención, ha dicho, de forzar a los socios del Gobierno a posicionarse sobre una cuestión que ya ha levantado ampollas entre algunas de las formaciones que sostienen a Sánchez. Sumar, ERC, Junts y BNG han avanzado ya su negativa, especialmente por los incrementos en los tramos más bajos de las cuotas, y reclaman mayor progresividad. "Tendrán que decidir si están con los autónomos o con los sablazos del Gobierno", ha declarado Feijóo, que situará, de ahora en adelante, este asunto en el centro de su agenda.

Otra de las cuestiones que ocupará un lugar destacado en su acción desde la oposición es su propuesta para poner "orden" en la inmigración, centrada en la integración de los extranjeros al mercado laboral, eje del plan que anunció esta semana en Barcelona. Feijóo ha reiterado su postura ante los empresarios: "Para venir a España has de venir a trabajar, has de venir a cotizar, has de venir a aportar y cumplir las leyes. Si vienes a vivir de los impuestos de los que trabajan o a delinquir, te tienes que ir".