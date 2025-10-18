Barcelona en Comú limita a 4.700 euros los salarios y a 12 años los mandatos (con excepciones), en pleno debate de la sucesión de Colau

Como estaba previsto, Barcelona en Comú ha actualizado su código ético y ha establecido una limitación de 12 años de mandato para sus cargos electos. Sin embargo, en la letra pequeña está la clave. Según el texto que han ratificado las bases de la formación, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se reserva al plenario la posibilidad de aprobar excepciones. También se ha actualizado, tras diez años congelado, el salario máximo que pueden recibir, que tendrá un tope de 4.700 euros, cuatro veces el salario mínimo interprofesional.

Se trata de unos cambios que se producen en pleno debate sobre quién será el próximo candidato a las elecciones municipales después de la salida de Ada Colau, que mantiene que no entra dentro de sus planes volver a ser alcaldable en 2027. Según el calendario que maneja la formación, el proceso de primarias se activará en diciembre y ya hay en danza dos nombres de posibles aspirantes: el del diputado al Congreso Gerardo Pisarello y el del comunicador Bob Pop.

¿Se podría presentar Colau?

El redactado del nuevo código ético incorpora matices pensando en situaciones futuras que no supongan un impedimento para que el regreso de la exalcaldesa -o el de otras figuras de los Comuns-, en un momento dado, sea viable. Por un lado, se establecen esos 12 años como máximo en el cargo para concejales, comisionados y jefes de gabinete. Pero se añade también que "el periodo de aplicación del límite de mandatos será de 16 años desde el primer año de mandato". ¿Qué significa eso? Que si un dirigente ha sido alcalde o concejal 12 años consecutivos, deberían pasar al menos cuatro años desde que dejó el cargo para que pudiera volverse a presentar. Ese tope a la vigencia de la limitación se introduce porque, de no ser así, se estaría impidiendo, de facto, volver a ejercer la política.

Ambiguo es el texto sobre qué sucede con los que no hayan agotado ese periodo de forma consecutiva. Colau, por ejemplo, ha estado nueve años y medio en el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que, según lo aprobado, podría volver a ser candidata si así lo quisiera. No obstante, no han pasado 16 años desde que fue alcaldesa por primera vez, por lo que en el aire queda si podría ejercer de nuevo el cargo durante solo dos años y medio o bien podría alargarlo.

El plenario de Barcelona en Comú será quien determine cualquier excepcionalidad no prevista respecto esta limitación

En todo caso, el punto tres del capítulo de la limitación recoge una salvaguarda: "El plenario de Barcelona en Comú será quien determine cualquier excepcionalidad no prevista respecto esta limitación". En todo caso, el texto normaliza que se pueda ser cargo electo durante tres mandatos consecutivos. Hasta ahora, el código establecía que no se podían superar los dos mandatos en una misma responsabilidad y que, en todo caso, el plenario podía permitir uno más con carácter excepcional.

Cuatro veces el salario mínimo interprofesional

Otro de los aspectos que se actualizan es la limitación de salarios, que hasta ahora estaban en un máximo de 2.200 euros por 14 pagas. Ahora, se establece que la retribución máxima se fijará a través de una carta financiera, que deberá ser aprobada por el plenario del partido y que fija que el tope de lo que se cobre no podrá ser superior a cuatro veces el salario mínimo interprofesional, es decir, que teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 1.184 euros brutos, el máximo que un dirigente de Barcelona en Comú podría cobrar sería, en neto, de 4.736 euros.

Las dietas o indemnizaciones por asistencia a reuniones se donan al partido, así como la cantidad que supere los topes fijados y la carta financera, que se aprobará seis meses antes de las municipales, fijará las retribuciones en función de si se está en el gobierno o en la oposición.

En todo caso, se tendrá en cuenta que el sueldo máximo que cobre un representante "no será superior a 1,8 veces" el salario más bajo. "Se entiende que estas retribuciones tienen que garantizar unas condiciones dignas para ejercer las responsabilidades y funciones asumidas", argumentan en los documentos que han sido ratificados por el 82% de los votos.

Próximo reto: las primarias

Colau ha asistido al plenario para explicar la experiencia vivida en La Flotilla y su posterior detención por parte de Israel y además de agradecer el apoyo a los Comuns los ha alentado a continuar movilizándose contra el "falso acuerdo de paz" promovido por Trump en Gaza y para denunciar el genocidio sufrido por el pueblo palestino. Tras este plenario, el próximo objetivo de Barcelona en Comú será elaborar el reglamento de las primarias para escoger el tándem que liderará la candidatura en las municipales de 2027. Todo esto mientras Podem Catalunya se está también activando, como ha avanzado EL PERIÓDICO, para tener también su propia papeleta en esas elecciones en Barcelona.