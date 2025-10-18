Barcelona en Comú limita a 12 años los mandatos de los cargos electos pero abre la puerta a excepciones en pleno debate de la sucesión de Colau

Como estaba previsto, Barcelona en Comú ha actualizado su código ético y ha establecido una limitación de 12 años de mandato para sus cargos electos. Sin embargo, según el texto que han ratificado las bases de la formación, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se reserva al plenario la posibilidad de aprobar excepciones. Se trata de unos cambios que se producen en pleno debate sobre quién será el próximo candidato a las elecciones municipales después de la salida de Ada Colau, que mantiene que no entra dentro de sus planes volver a ser alcaldable en 2027. Según el calendario que maneja la formación, el proceso de primarias se activará en diciembre.

El redactado del nuevo código ético incorpora matices pensando en situaciones futuras que no supongan un impedimento para que el regreso de la exalcaldesa, en un momento dado, sea viable. Por un lado, se establecen esos 12 años como máximo en el cargo para concejales, comisionados y jefes de gabinete. Pero se añade también que "el periodo de aplicación del límite de mandatos será de 16 años desde el primer año de mandato". ¿Qué significa eso? Que si un dirigente ha sido alcalde o concejal 12 años consecutivos, deberían pasar al menos cuatro años desde que dejó el cargo para que pudiera volverse a presentar.

Ambiguo es el texto sobre qué sucede con los que no hayan agotado ese periodo de forma consecutiva. Colau, por ejemplo, ha estado nueve años y medio en el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que, según lo aprobado, podría volver a ser candidata si así lo quisiera. No obstante, no han pasado 16 años desde que fue alcaldesa por primera vez, por lo que en el aire queda si podría ejercer de nuevo el cargo durante solo dos años y medio o bien podría alargarlo. En todo caso, el punto tres del capítulo de la limitación recoge una salvaguarda: "El plenario de Barcelona en Comú será quien determine cualquier excepcionalidad no prevista respecto esta limitación".