Illa celebra el fracaso de la opa del BBVA al Sabadell y se reunirá este viernes con Oliu

La política catalana, en su inmensa mayoría, celebra desde el mismo jueves por la noche el fracaso de la opa del BBVA al Banc Sabadell. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aplaudido el desenlace y ha considerado que el carácter "hostil" de la operación ha sido clave para que no prosperara. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha anunciado que este mismo viernes por la mañana se reunirá con el presidente de la entidad catalana, Josep Oliu.

El president ha interpretado que la opa no solo ha fracasado por motivos económicos, sino también por razones "emocionales y sociales". Así, ha subrayado que el Banc Sabadell es una entidad nacida en Catalunya que responde "muy bien" a las necesidades de la economía catalana y que está "muy enfocada" en la atención a las pequeñas y las medianas empresas. Esto ha sido clave, según él, para frenar las intenciones del BBVA.

También ha aprovechado para sacar pecho de la labor realizada por la Generalitat, el Gobierno de Pedro Sánchez y los organismos reguladores que han intervenido en la operación. Ha considerado que todos los agentes implicados han hecho lo que les correspondía, es decir, "velar por el interés general". Tanto el ejecutivo catalán como el central se han opuesto a la opa desde el principio y, aunque no podían vetarla, sí que han puesto varias trabas.

Imagen de archivo del president Salvador Illa, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés y el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu. / Quique García / EFE

Pese a la derrota del BBVA, Illa se ha mostrado conciliador con la entidad que preside Carlos Torres. Para el presidente catalán, este banco debe seguir teniendo un papel relevante en Catalunya y le ha deseado que "siga haciendo bien su trabajo". El Banc Sabadell se ha impuesto y la opa del BBVA ha fracasado tras lograr solo un 25% de aceptaciones. Al no alcanzarse el mínimo necesario del 30%, la oferta decae automáticamente y queda sin efecto.

También otros miembros de la Generalitat han celebrado el desenlace. El más autorizado en este asunto, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha dicho que el resultado de la opa es "inequívoco" y que los accionistas de la entidad vallesana han ejercido su "poder" de "escoger" el camino que han considerado mejor. "Han escogido la banca de proximidad, arraigada al país y sensible a las necesidades de las pymes, el eje de nuestro tejido productivo", ha expuesto en una apunte en las redes sociales.

Aplauso y exigencia al Sabadell

El rechazo a la opa era transversal en la política catalana y abarcaba desde las fuerzas independentistas -Junts, ERC, la CUP y Aliança Catalana- a los Comuns pasando también por el PSC y el PP de Catalunya. Solo Vox se había erigido a favor del BBVA. Además, en los últimos meses, el Parlament había aprobado varias resoluciones en defensa del Sabadell y exigiendo que el Gobierno de Sánchez vetara la operación. La última, durante el debate de política general de la semana pasada.

Tras conocerse el desenlace de la opa, el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aplaudido que "el intento de acabar con el sistema bancario de Catalunya ha fracasado". "Ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Catalunya. Es la mejor prevención para las tentaciones de absorción futuras", ha dicho en 'X'.

En la misma dirección se ha pronunciado el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Para él la victoria del Sabadell es una "buena noticia" para "Catalunya y las empresas y trabajadores del país" y ha pedido a la entidad vallesana que aproveche la oportunidad para "ser más útil que nunca a la economía catalana". También la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado al Sabadell que responda a su victoria "garantizando el crédito, especialmente a las pymes, y manteniendo todos los puestos de trabajo".

El mensaje de estos partidos al Sabadell, pues, es diáfano: quieren que el apoyo que le han mostrado durante los últimos meses se traduzca de cara al futuro en más crédito para la economía y ninguna tentación de reducir puestos de trabajo. El PP de Catalunya, que también se había declarado contrario a la operación del BBVA, por ahora guarda silencio.