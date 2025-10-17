Junts activa su fundación con una escuela de formación para debatir sobre su ideario

El municipio de Cardona acogerá este fin de semana las primeras jornadas de la nueva fundación de Junts, Fundem la República. Bajo el título 'Campus Junts 2025: Nació i progrés, la represa independentista', la organización ha previsto varias conferencias y mesas redondas en las que se debatirá sobre diferentes de las cuestiones que sobrevuelan el ideario de la formación: inmigración, fiscalidad, lengua catalana o el 'procés' independentista. El propósito, explican desde la fundación, es crear un espacio de reflexión ideológica alejado de la urgencia del día a día.

Los posconvergentes decidieron crear su propio 'think tank' -otros partidos como PSC y ERC hace años que lo tienen- durante la celebración de su último congreso en octubre de 2024. No obstante, la puesta en marcha del espacio ha sido más lenta de lo esperado, ya que ha tenido que pasar un año para lograr encajar la fundación ya existente de Demòcrates -partido ahora integrado dentro de la formación de Carles Puigdemont- y los posconvergentes, y buscar una fórmula de que Laura Borràs pudiera entrar en el organismo. La expresidenta del partido y del Parlament quería presidir la fundación, pero su inhabilitación lo impide, por lo que finalmente se ha quedado con la dirección académica.

Borràs estará presente en la apertura de las jornadas, en las que también participarán otros miembros de Junts como su presidente, Carles Puigdemont, el secretario general, Jordi Turull o el presidente del Parlament, Josep Rull. Ellos serán los encargados de los discursos institucionales de apertura y clausura, mientras que otros miembros destacados del partido, como Albert Batet, Mònica Sales o Josep Rius, moderarán las mesas redondas de las jornadas. También está prevista una conferencia de Antoni Castellà, vicepresidente de Junts y de la Fundación sobre "la revolución del conocimiento".

Pero además, el objetivo de esta escuela de pensamiento es abrirse a entornos más allá del propio partido. De ahí que se haya invitado a profesores universitarios y catedráticos como Guillem López Casasnovas o Salvador Cardús. También a la expresidenta de la Cambra de Comerç Mònica Roca, al president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, al de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, o a la exconsellera de Cultura de las Baleares Fanny Tur. Asimismo, intervendrá el director del Centre d’Estudis Demogràfics, Albert Esteve, o la escritora Iolanda Batallè.

Más allá de estas jornadas, esta semana también se ha inaugurado en Girona la exposición 'Som el que parlem. La nostra llengua, el nostre país!', a cargo de la fundación. Se trata de una muestra itinerante sobre la defensa del catalán y para denunciar la "emergencia lingüística", que viajará por territorio de habla catalana, como el sur de Francia, la Comunitat Valenciana y Baleares.

Fundem la República nació como fundación en 2016, pero entonces solo se llamaba FunDem y estaba vinculada a Demòcrates, escisión de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Sin embargo, con la integración de este partido dentro de Junts en octubre de 2024, se decidió que la formación liderada por Carles Puigdemont asumiera esta organización como propia para ahorrar trámites y aprovechar su estructura. A pesar de los cambios y de la entrada de Borràs como directora académica, la presidencia del patronato seguirá en manos de Jordi Matas, la vicepresidencia a cargo de Castellà y la dirección ejecutiva, con Dani Planàs al frente.

Borràs tenía la intención de asumir la presidencia de la fundación, pero el artículo 332-3.2 del código civil catalán impide que sea patrono -condición indispensable para ser presidente- de ninguna fundación en Catalunya quien haya sido "inhabilitado para ejercer cargos públicos o para administrar bienes" o haya cometido "delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad". Dichas condiciones se daban en el caso de la expresidenta de Junts, ya que el TSJC la condenó a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por haber amañado contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).