Los Comuns dejan la puerta abierta al regreso de Colau en la reforma de su código ético

La formación votará este sábado una limitación de 12 años en cargos institucionales y la exalcaldesa ha consumido 9 y medio

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau durante la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona el pasado 31 de agosto

Sara González

Barcelona
Tras haber dejado la primera línea de la política hace justo un año, Ada Colau ha dejado claro que no entra dentro de sus planes volver a ser candidata a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Partiendo de esta premisa, los Comuns han esbozado una hoja de ruta para relevar lo que reconocen que ha sido un "hiperliderazgo" de la exalcaldesa. Sin embargo, el espacio político no quiere dar por cerrada la puerta a un eventual regreso. Prueba de ello la actualización del código ético que se someterá a votación este sábado.

En ese texto, según fuentes de la dirección de Barcelona en Comú, la referencia a la limitación de los tres mandatos (dos más uno extraordinario) que se fijó en la fundación de la formación será substituida por un tiempo máximo de 12 años en cargos institucionales. Colau se ha presentado tres veces como cabeza de lista, pero formalmente ha consumido nueve años y medio en el ayuntamiento, con lo que aún tendría más de dos años por delante de margen si reconsiderara la posibilidad de volver a disputar la alcaldía.

