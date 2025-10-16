Mazón presume de encuestas frente a la acusación de la izquierda de mentir con sus llamadas a Feijóo el 29-O

Carlos Mazón se ha envuelto en los resultados de las últimas encuestas, como la publicada por este periódico el pasado 9 de octubre en la que se sitúa al PP como el partido más votado si hubiera elecciones y la posibilidad de gobernar junto a Vox, para contrarrestar las críticas que le ha vertido la izquierda sobre el listado de llamadas del 29-O del 'president' entregadas a la comisión de investigación del parlamento valenciano, ante la que le han acusado de mentir no solo al jefe del Consell sino a su jefe de filas en Madrid, Alberto Núñez Feijóo.

Una vez más, PSPV y Compromís han aprovechado la sesión de control para apretar a Carlos Mazón con las últimas revelaciones sobre su actuación en la dana del 29 de octubre. Y la ultimísima ha sido el listado de llamadas que hizo el 'president' ese día, registrada unas horas antes en las Corts. Y pese a que el síndic socialista, José Muñoz, ha lamentado que este es un listado "y no un registro oficial", ha aireado algunos agujeros, como la falta de la comunicación que supuestamente hizo Maribel Vilaplana.

Las acusaciones de mentir se han repetido en las intervenciones tanto de Muñoz como del síndic valencianista, Joan Baldoví, convirtiéndose en el principal reproche sobre el jefe del Consell. "La verdad es su kriptonita", le indicó el socialista. Le han recordado los vídeos incorporados del Cecopi, las grabaciones a la exconsellera Salomé Pradas ese día anotando la vigilancia del barranco del Poyo y los cambios de versión, aunque donde han puesto el foco es en las comunicaciones entre Mazón y Feijóo, incorporando al gallego en la acusación de "mentir".

El síndic del PSPV, José Muñoz, interviene en la sesión de control de las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Según consta en el listado de llamadas, el 'president' habló dos veces con el líder del PP ese día, la primera a las 21:27 horas, más de una hora después de que sonara la alarma, algo que para la izquierda evidencia que los dos dirigentes populares mintieron. "Feijóo dijo que estaba perfectamente informado, ¿de qué? ¿De que se había enviado la alarma?", preguntó Baldoví. "Ha dejado a Feijóo en ridículo, son dos mentirosos", ha reprochado el dirigente socialista que ha deseado que esto obligue al dirigente gallego a "tomar medidas".

Escudo en los sondeos

Y sea como un mensaje de respuesta frente a los reproches de la izquierda o como un escudo frente a esas posibles medidas por parte de la dirección nacional del partido, Mazón ha replicado exhibiendo resultados en las encuestas. La principal, que el PP sería el partido más votado y que el bloque de la derecha podría volver a sumar. Es cierto que los 'populares' perderían escaños respecto a mayo de 2023, pero Mazón ha reivindicado una recuperación desde el último sondeo de este periódico en junio.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, pregunta a Mazón durante la sesión de control, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Es más, el 'president' ha tendido la mano a sus aliados parlamentarios de Vox, los que más crecen en las encuestas, celebrando que ambos partidos "podemos ganar votos a la vez" y ha incidido en la pérdida de apoyos en los últimos meses de la izquierda. De hecho, por mucho que esa encuesta señale a Mazón como el líder peor valorado, con 1,67 de nota media y un 82 % pidiendo su dimisión, se ha defendido asegurando que todos los políticos "salimos mal parados" y que si la valoración del Consell "es mala, es peor la de la oposición que hacen ustedes".

La de este jueves es la última sesión de control que el vicepresidente segundo Francisco Gan Pampols ha vivido desde el escaño azul y quién sabe si le ocurrirá lo mismo a algunos de sus compañeros de gobierno, a quienes la oposición se dirigió llamándoles consellers "en funciones". La próxima será ya la segunda semana de noviembre cuando Mazón ya habrá ejecutado la remodelación de su gabinete anunciada con dos meses de antelación.