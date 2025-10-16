Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del caso Koldo en el Supremo, hoy en directo

Koldo encara un nuevo interrogatorio ante el juez con el riesgo de entrar en prisión

Koldo encara un nuevo interrogatorio ante el juez con el riesgo de entrar en prisión / Ricardo Rubio - Europa Press

Carles Planas Bou

El Periódico

El exasesor ministerial Koldo García se encuentra ya en el Tribunal Supremo para declarar tras el informe policial que le situaba como "gestor y custodio" del dinero del exministro José Luis Ábalos, quien el miércoles se negó a declarar y quedó en libertad pese a apreciar el juez cierto riesgo de fuga.

Koldo García ha entrado al alto tribunal acompañado de su abogada unos quince minutos antes de su cita ante el juez Leopoldo Puente y con la incógnita de si seguirá la línea de quien fuese su jefe y tampoco contestará a las preguntas del magistrado.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la declaración de Koldo García en el Supremo

Koldo García llega al Tribunal Supremo para declarar

Koldo García llega al Supremo para afrontar un nuevo interrogatorio con la incógnita de si el juez lo envía a prisión

Koldo García llega al Tribunal Supremo para declarar

Última hora del caso Koldo en el Supremo, hoy en directo

Feijóo, tras el “estupor” de que Ábalos siga de diputado: “Seguimos sorprendidos de que no haya nadie que retire la confianza de una vez al Gobierno”

Directo | El PP intenta hoy que el Congreso inste al Gobierno a informar de favores de Hacienda a empresas de Aldama

La OTAN afina su protocolo contra las intrusiones rusas en su espacio aéreo

El juez Puente desvela a qué dedicó Ábalos los pagos con dinero desconocido de Koldo

