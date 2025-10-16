Última hora del caso Koldo en el Supremo, hoy en directo

El exasesor ministerial Koldo García se encuentra ya en el Tribunal Supremo para declarar tras el informe policial que le situaba como "gestor y custodio" del dinero del exministro José Luis Ábalos, quien el miércoles se negó a declarar y quedó en libertad pese a apreciar el juez cierto riesgo de fuga.

Koldo García ha entrado al alto tribunal acompañado de su abogada unos quince minutos antes de su cita ante el juez Leopoldo Puente y con la incógnita de si seguirá la línea de quien fuese su jefe y tampoco contestará a las preguntas del magistrado.

Ángeles Vázquez El juez Puente desvela a qué dedicó Ábalos los pagos con dinero desconocido de Koldo Entre 2018 y 2023 el exministro José Luis Ábalos dispuso de 94.883 euros en metálico que le entregó su hombre para todo, Koldo García. El auto del juez Puente revela que ese dinero se destinó a regalos para el entorno del ahora diputado del grupo mixto, la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagos a empleadas y gastos de viajes y servicios. Lo explican detalladamente aquí nuestros compañeros Ángeles Vázquez, Tono Calleja y Cristina Gallardo.

Reuters Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a Gaza La agencia de ayuda militar de Israel, COGAT, ha asegurado este jueves que aún está realizando preparativos con Egipto para abrir el paso fronterizo de Rafah, crucial para la entrada de comida o fármacos a Gaza. La agencia ha confirmado a Reuters que la fecha de la apertura se anunciará más adelante. Algunos camiones ya están entrando en cuentagotas en la denominada zona de amortiguamiento, mientras que docenas siguen esperando en el lado egipcio.

Koldo declara ante el juez Comienza la declaración de Koldo García ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.

Cristina Gallardo ¿Entrará Koldo en prisión preventiva? Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, se enfrenta hoy a su cuarta comparecencia en el Supremo por un presunto caso de corrupción que salpica al PSOE. ¿Entrará en prisión? Ahora mismo tiene impuestas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado, explican en esta crónica nuestras compañeras Cristina Gallardo y Ángeles Vázquez.

Koldo García llega al Tribunal Supremo acompañando de su abogada Apenas 15 minutos antes de la hora a la que estaba citado ante el juez Leopoldo Puente, Koldo García ha llegado al Tribunal Supremo acompañando de su abogada y con una mochila en la mano. "Hombre precavido vale por dos", ha afirmado García a la salida del despacho de su abogada y antes de dirigirse al Supremo.

Sánchez comparecerá en la comisión del ‘caso Koldo’ el 27 o el 30 de octubre El presidente Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del caso Koldo del Senado el 27 o el 30 de octubre, según indican fuentes del PP a El País. Al gabinete conservador "no le importa" que la comparecencia del líder del PSOE pueda coincidir con la misma semana en que se cumple el primer aniversario de la catástrofe de la dana en Valencia.

Cristina Gallardo Ábalos opta por no declarar ante el juez José Luis Ábalos optó esta vez por no declarar ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. Tras su decisión, las acusaciones personadas en la causa han pedido su ingreso en prisión. La Fiscalía no.

Tono Calleja Flórez Pano no declarará en el Senado por el caso Koldo La empresaria Carmen Pano, que aseguró haber llevado bolsas con 90.000 euros en efectivo a Ferraz, rechaza declarar en el Senado en la comisión de investigación por el Caso Koldo. Lo explica aquí nuestro compañero Tono Calleja.

Feijóo culpa a Sánchez de la corrupción y el presidente acusa al PP de no aportar "nada" El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado en el Congreso al presidente Pedro Sánchez de favorecer a su "sombra" los casos de presunta corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, pesos pesados dentro del PSOE. Sánchez ha replicado señalando que su Gobierno es el "más decente, estable y eficaz de Europa" y ha acusado al PP de no aportar "nada" frente a los problemas de la sociedad española.