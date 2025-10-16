Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Negociaciones

Junts y el PSOE se reunieron el lunes tras el 'no' de Illa al referéndum

El Parlament rechaza que se negocie un referéndum de independencia con el 'no' del PSC

Junts no descarta una moción de censura "instrumental" sin Feijóo como candidato

Bruselas (Bélgica), 02/09/2025.- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a su llegada antes de una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 2 de septiembre de 2025. EFE/EPA/Olivier Matthys

Bruselas (Bélgica), 02/09/2025.- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a su llegada antes de una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 2 de septiembre de 2025. EFE/EPA/Olivier Matthys / EFE/EPA/Olivier Matthys

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Su voto tendrá consecuencias". Este fue el aviso que lanzó desde el atril del Parlament la portavoz de Junts, Mònica Sales, a los socialistas minutos antes de iniciarse las votaciones del debate de política general. Los posconvergentes habían planteado la sesión como una revisión del estado de la negociación que el partido mantiene con el PSOE, y la conclusión fue que el examen no se superó. "Hoy Illa le ha puesto la soga al cuello a Sánchez", respondía un diputado del partido nada más salir del hemiciclo, después de ver que el PSC rechazaba varias propuestas de Junts, entre ellas la pedía que en la mesa de negociación entre el Junts y el PSOE se planteara un referéndum de autodeterminación. El partido liderado por Puigdemont reclamaba al menos una abstención del PSC, pero sus 42 diputados votaron 'no'.

Ante este caldo de cultivo, los negociadores de Junts y el PSOE volvieron a encontrarse este lunes, según ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado EL PERIÓDICO. Se trata de una nueva reunión mensual de los dos partidos, pero el contexto en el que llega es relevante y, fuentes conocedoras del encuentro, admiten que la cita no sirvió para acercar posiciones.

Junts sigue insistiendo en que este otoño el partido tomará "una decisión" sobre si continúa dando aire a Sánchez o no. De momento, el partido evita enseñar todas sus cartas, no ha concretado aún ni cuándo tomará esta decisión ni de qué forma la materializará, pero sus dirigentes no cierran la puerta a ningún escenario. Este mismo miércoles uno de sus vicepresidentes, Toni Castellà, no descartó respaldar una eventual moción de censura "instrumental" con el único objetivo de convocar elecciones anticipadas, siempre que el candidato no sea el popular Alberto Núñez Feijóo

Dos años después de la investidura del presidente del Gobierno, los posconvergentes consideran que las negociaciones iniciadas con el PSOE no han dado los frutos esperados. La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Catalunya -y Sánchez aún no se ha reunido con él-, el catalán no es oficial en la Unión Europea y el Congreso -por el rechazo de Podemos- tumbó la propuesta estrella de los posconvergentes: la delegación de competencias en inmigración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
  2. Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
  3. Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
  4. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  5. Encuesta CIS: El PSOE amplía a 15 puntos su ventaja sobre el PP, que retrocede con fuerza
  6. Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio
  7. Ábalos llega al Tribunal Supremo sin su abogado para responder sobre el último informe de la UCO sobre su patrimonio
  8. 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre

El juez también mantiene en libertad a Koldo García pese a la petición de las acusaciones dirigidas por el PP

El juez también mantiene en libertad a Koldo García pese a la petición de las acusaciones dirigidas por el PP

Letizia reivindica la cooperación internacional ante la desconfianza hacia el multilateralismo que azuza EEUU

Letizia reivindica la cooperación internacional ante la desconfianza hacia el multilateralismo que azuza EEUU

Koldo García confirma que el dinero que gestionaba pertenecía a Ábalos: "Era de él"

Koldo García confirma que el dinero que gestionaba pertenecía a Ábalos: "Era de él"

Pedro Sánchez comparecerá el 30 de octubre en la 'comisión Koldo' del Senado

Pedro Sánchez comparecerá el 30 de octubre en la 'comisión Koldo' del Senado

Ábalos nombra abogado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que intervino en el 11-M o en el caso Faisán

Ábalos nombra abogado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que intervino en el 11-M o en el caso Faisán

ERC descarta que el acuerdo de presupuestos en Barcelona sea la antesala de un pacto con Illa

ERC descarta que el acuerdo de presupuestos en Barcelona sea la antesala de un pacto con Illa

Puigdemont denuncia un retroceso al "régimen monolingüe de Franco" tras la condena al Ayuntamiento de Vic por exigir un B2 de catalán en una oposición

Puigdemont denuncia un retroceso al "régimen monolingüe de Franco" tras la condena al Ayuntamiento de Vic por exigir un B2 de catalán en una oposición

Sánchez ignora la presión de Trump para aumentar el gasto el defensa y pone en valor invertir en ciberseguridad

Sánchez ignora la presión de Trump para aumentar el gasto el defensa y pone en valor invertir en ciberseguridad