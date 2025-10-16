Junts y el PSOE se reunieron el lunes tras el 'no' de Illa al referéndum

"Su voto tendrá consecuencias". Este fue el aviso que lanzó desde el atril del Parlament la portavoz de Junts, Mònica Sales, a los socialistas minutos antes de iniciarse las votaciones del debate de política general. Los posconvergentes habían planteado la sesión como una revisión del estado de la negociación que el partido mantiene con el PSOE, y la conclusión fue que el examen no se superó. "Hoy Illa le ha puesto la soga al cuello a Sánchez", respondía un diputado del partido nada más salir del hemiciclo, después de ver que el PSC rechazaba varias propuestas de Junts, entre ellas la pedía que en la mesa de negociación entre el Junts y el PSOE se planteara un referéndum de autodeterminación. El partido liderado por Puigdemont reclamaba al menos una abstención del PSC, pero sus 42 diputados votaron 'no'.

Ante este caldo de cultivo, los negociadores de Junts y el PSOE volvieron a encontrarse este lunes, según ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado EL PERIÓDICO. Se trata de una nueva reunión mensual de los dos partidos, pero el contexto en el que llega es relevante y, fuentes conocedoras del encuentro, admiten que la cita no sirvió para acercar posiciones.

Junts sigue insistiendo en que este otoño el partido tomará "una decisión" sobre si continúa dando aire a Sánchez o no. De momento, el partido evita enseñar todas sus cartas, no ha concretado aún ni cuándo tomará esta decisión ni de qué forma la materializará, pero sus dirigentes no cierran la puerta a ningún escenario. Este mismo miércoles uno de sus vicepresidentes, Toni Castellà, no descartó respaldar una eventual moción de censura "instrumental" con el único objetivo de convocar elecciones anticipadas, siempre que el candidato no sea el popular Alberto Núñez Feijóo.

Dos años después de la investidura del presidente del Gobierno, los posconvergentes consideran que las negociaciones iniciadas con el PSOE no han dado los frutos esperados. La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Catalunya -y Sánchez aún no se ha reunido con él-, el catalán no es oficial en la Unión Europea y el Congreso -por el rechazo de Podemos- tumbó la propuesta estrella de los posconvergentes: la delegación de competencias en inmigración.