ERC, Comuns y CUP piden la comparecencia de Parlon y Trapero por el uso de gas pimienta en la manifestación propalestina

Tras las tensiones vividas el miércoles por la tarde entre Mossos d’Esquadra y manifestantes que secundaron la huelga en apoyo a Palestina, ERC, Comuns y CUP han registrado este jueves en el Parlament una petición para que la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general del cuerpo policial, Josep Lluís Trapero, comparezcan y rindan cuentas sobre su gestión durante la jornada de movilizaciones. En concreto, solicitan aclaraciones sobre el protocolo y los criterios para el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en la dispersión de los ciudadanos que protestaban.

El foco de las críticas se centra en la intervención de los Mossos en la estación de Sants, donde un centenar de manifestantes que realizaban una sentada frente a un hotel -que alojaba al equipo israelí Hapoel Jerusalén, que jugaba esa noche contra el Baxi Manresa en la Eurocup de baloncesto- fueron dispersados con gas pimienta y porrazos. La actuación policial causó molestias respiratorias y lesiones leves.

Este no fue el único episodio de confrontación durante la jornada. Horas antes, los Mossos disolvieron con porras a un grupo de manifestantes en los alrededores de la estación de Sants, quienes posteriormente se dirigieron al parque de la Espanya Industrial para participar en la manifestación convocada por la tarde en favor de la paz en Gaza y la ruptura de relaciones con Israel.

La tensión aumentó cuando la marcha llegó a la plaza de Joan Peiró, donde un sector de manifestantes atacó un restaurante de comida rápida y lanzó objetos contra las furgonetas policiales, que tuvieron que retroceder. Además, se registraron intentos de irrumpir en la estación, con la colocación de vallas y contenedores para obstaculizar el paso policial, lo que derivó en cargas y detenciones, hasta un total de 15 personas por desórdenes públicos.

En su petición al Parlament, las tres formaciones solicitan que Interior informe de los dispositivos policiales desplegados y del protocolo interno para el uso del gas pimienta, así como de las autorizaciones y criterios que avalaron su utilización. La CUP y Comuns, en ruedas de prensa en el Parlament, han denunciado un "uso desproporcional" de este tipo de agentes químicos y ha cuestionado que el dispositivo policial priorizara "la protección de intereses privados" -en referencia al equipo de baloncesto alojado- por encima de la seguridad y los derechos de los manifestantes.

El diputado de la CUP Xavier Pellicer, quien fue uno de los afectados por las cargas y el gas pimienta, ha solicitado al presidente del Parlament, Josep Rull, que la cámara ejerza su función de control y pida explicaciones al Govern. Pellicer ha hecho un llamamiento a ERC y Junts para que se sumen a la demanda de comparecencia, que hasta ese momento solo apoyaban los Comuns, pero a la que posteriorimente Esquerra se ha unido.