Un audio hallado por la UCO desvela que una empresa de Panamá pidió a Ábalos una reunión en 2022 para expandir su negocio en Sudamérica

Un audio de 15 de febrero de 2022 hallado por la Unidad Central Operativa (UCO) que fue reenviado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos a su exasesor Koldo García, pone de manifiesto que unos empresarios vascos asentados en Panamá le pidieron mantener un encuentro para tratar de expandir sus negocios en Sudamérica.

"Se quieren tomar un café contigo, comer, o si comer te hace muy largo, pues comemos tú y yo y luego nos tomamos un café con estos señores. Son vascos, son de Bilbao. A tu disposición. ¿De acuerdo? Dímelo, ¿vale? Subimos a Madrid, nos vemos en Valencia, donde tú quieras. [...] Si quieres, incluso no estoy presente o estoy presente, a mí me da lo mismo, yo aquí ni me llevo nada ni quiero nada. Solamente pues mira, pues hay una oportunidad ahí de trabajar y de crecer, pues bueno para todos, ¿vale?", dice en el audio del teléfono de Ábalos un empresario que utiliza la expresión "ché", propia de la Comunidad Valenciana, pero cuyo nombre no se identifica.

El audio de 15 de febrero de 2022 fue aportado por los agentes de la UCO como "respaldo" a su informe de 3 de octubre sobre el patrimonio de José Luis Ábalos. Y en él, el contacto del exministro también le relata que la propuesta que le quería trasladar provenía de "unos clientes: él es amigo además, se dedican a la energía. Ellos tienen depósitos de combustible en Portugal, en África y aquí en el Puerto Alicante, yo los conozco de eso. Y tienen bastantes intereses en Centroamérica, ¿no? Y que se quieren expandir en Sudamérica".

Pantallazo del sumario del caso Koldo sobre empresarios con intereses en Panamá / EL PERIÓDICO

"Está en Panamá"

En los mensajes descubiertos por la UCO, que recibió Ábalos cuando todavía era diputado del PSOE, fueron reenviados a su exasesor Koldo García quien apunta sus reticencias sobre el encuentro: "Ok jefe, pero quienes son y quien es este para mirar todo antes de decir nada". Ante lo que el exministro responde: "Lo hablamos. Está en Panamá. En España es un conglomerado de familias, cada una con su cartera. Básicamente: Delclaux - Odriozola Ybarra - Lezama Leguizamón. Inversiones M & J SA". Este audio y varios mensajes de Whatsapp, evidencian también que uno de los hijos del exministro, en concreto Víctor "le estaba proporcionando dinero en efectivo con origen en Colombia".

Pantallazo de un mensaje de Ábalos a Koldo sobre un empresario asentado en Panamá / EL PERIÓDICO

Y estas incógnitas han convencido al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, al igual que el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, al considera que sobre Ábalos "concurre un riesgo cierto, aunque no lo suficientemente intenso, de que el investigado pudiera sustraerse a la acción de la justicia". Completa que "ha podido disponer de cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en metálico, tal vez depositados en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas, así como de ciertos contactos y vínculos internacionales. En tal sentido, consta en las actuaciones, por ejemplo, la existencia de aportaciones económicas, que, aparentemente en concepto de préstamo, habría realizado en beneficio del señor Ábalos uno de sus hijos, don Víctor, sin que conste que aquel haya sido devuelto de ningún modo", indica el auto de este jueves.

Pantallazo de los mensajes de Ábalos a Koldo García / EL PERIÓDICO

En la misma cadena de mensajes entregada por la UCO al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente se incluye uno en el que Koldo García informa a Ábalos de que "el sábado comemos en casa de Manel y ves de paso la zona y alguna casa va pati [para ti] y la niña también y así estamos todos más sueltos".

Una vivienda en Rivas-Vaciamadrid

Precisamente, este diario informó de que Koldo García reenvió al empresario Manel Salles Carceller, imputado en un caso de fraude en el IVA de los hidrocarburos, los mensajes de Whatsapp que le había remitido unos minutos antes José Luis Ábalos, en los que el exministro le trasladaba un enlace de un anuncio de un chalet en el portal inmobiliario Idealista: "Esta casa no me gustaría perderla", requirió.

Pantallazo de una oferta a Ábalos de una empresa de Panamá / EL PERIÓDICO

Se trataba en concreto de un chalet de 450 metros situado en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, al sur de la capital. En los mensajes, que fueron enviados seis meses después de la salida de Ábalos de Transportes, el exministro advertía a Koldo que tenía que darse prisa para cerrar la operación de compra, pues "una gente" había concertado una cita con el vendedor, pues "también habían visitado" la vivienda "para negociar". Por eso, esperaban "una oferta".

Fuentes cercanas a Ábalos aseguraron en su momento a esta redacción que Koldo García trabajaba para la empresa Instalíbero District, propiedad de Manel Salles Carceller. Y que fue el propio asesor quien informó a su antiguo jefe de que Salles era asesor financiero, por lo que tenía relaciones con bancos. Ábalos buscaba una entidad que financiara la hipoteca de su nueva vivienda, porque su banco no se la quería conceder "pues todavía no había liquidado bienes" y sobre él pesaban varias hipotecas. Pero al final no consiguió que ninguna entidad se lo financiara, por lo que tuvo que buscar otra vivienda, que encontró también en Rivas-Vaciamadrid: "No salió nada y se buscó otra para alquilar", especificaron a esta redacción las fuentes consultadas.