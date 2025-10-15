Illa traslada al rey Carlos III de Inglaterra el compromiso de Catalunya con la lucha contra el cambio climático

Tras la gestión del temporal en Catalunya, el president Salvador Illa ha retomado la agenda prevista, que este miércoles pasa por Londres. El president de la Generalitat ha viajado a la capital británica para sumarse a la Circular Bioeconomy Alliance, una plataforma junto a la que quiere promover la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Durante la jornada anual que celebra este ente, Illa ha mantenido un encuentro con el rey Carlos III, quien precisamente es el fundador de esta alianza, dando así continuidad a su estrategia de posicionar Catalunya en la esfera internacional.

Fuentes del Govern especifican que el formato de ese encuentro no ha sido el de una audiencia privada con el monarca como la que mantuvo con el Papa León XIV hace dos semanas; pero que sí que ha sido una suerte de aparte durante el acontecimiento, que ha transcurrido a puerta cerrada. En ese intercambio, el president le ha trasladado a Carlos III el compromiso del Govern con la lucha contra el cambio climático, la transición ecológica y la protección de la biodiversidad y le ha explicado la acción que se está llevando a cabo desde la Generalitat para impulsar las renovables, la movilidad sostenible, la reducción de residuos y, muy especialmente, la gestión forestal para prevenir incendios.

Para el ejecutivo es relevante que Catalunya se sume a esta alianza horas después de haber tenido que hacer frente a los estragos de las lluvias torrenciales en la zona del Ebre y después de un verano en el que los incendios han impactado en buena parte de España.

La prevención forestal, carpeta clave

"Este es un paso hacia adelante en la lucha contra el cambio climático", ha asegurado Illa, que ha destacado que es necesario "reforzar lazos" para desarrollar acciones de investigación científica. Más allá del "breve encuentro" con el rey Carlos III, el president ha señalado que lo más relevante es poner Catalunya "en la escena al máximo nivel posible" e impulsar las políticas que el Govern tiene en materia climática en su hoja de ruta. De hecho, el Executiu arrancó el curso político poniendo el foco en la prevención forestal y esta es la principal carpeta en la que pretende tener voz dentro de la alianza sellada en Londres.

"El Govern de la Generalitat y la CBA comparten la voluntad de hacer frente al cambio climático mediante la creación de iniciativas público-privadas que fomenten una sociedad más resiliente y una prosperidad económica en harmonía con la naturaleza", sostienen desde la Generalitat. Esta alianza, especifican, hará especial hincapié en la lucha contra los incendios forestales, en la que presentan Catalunya como "referente".

Un centro europeo en Cap Roig

De hecho, como ha recordado el president, la CBA ya colabora con el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, por lo que el acuerdo sellado ahora con el Govern debe servir para aumentar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en esta materia. A su vez, la CBA, fundada en 2020, tiene como objetivo acelerar la transición hacia una bioeconomía circular "neutra e inclusiva", al mismo tiempo que se restaura la biodiversidad y ofrece conocimiento y conexiones entre inversores, organizaciones gubernamentales y comunidades locales.

Ya colabora, por ejemplo, con la Fundació La Caixa y, con el apoyo de la Generalitat, se está trabajando en el diseño de un centro europeo en Cap Roig para espolear la transición hacia "paisajes resilientes, sociedades más saludables y una bioeconomía circular" en el contexto mediterráneo y tejer vínculo entre la ciencia, las empresas y los actores públicos del territorio. "Podemos aportar conocimiento acumulado", ha reivindicado Illa.

El combate contra el cambio climático, subrayan desde el ejecutivo catalán, es uno de los "ejes principales" en los que quiere centrar su acción. "Catalunya no es ajena a la crisis climática y la Mediterránea es una zona vulnerable, como se ha visto recientemente con temporales, sequías, inundaciones y olas de calor", insisten desde el Govern, que apuntan que, a futuro, quiere promover más alianzas con otras administraciones, instituciones europeas y centros de investigación.

Catalunya en el mundo

Con el viaje exprés a Londres, Illa completa la gira por capitales europeas en un mes durante el que también ha tenido agenda en París y Roma, además de desplazarse dos veces a la capital británica. Desde que alcanzó la presidencia de la Generalitat, verbalizó que quería que Catalunya tuviera presencia en la escena internacional y, muy particularmente, en la europea, donde reclama que las regiones ganen peso en la toma de decisiones. En lo que lleva de año, además de acudir dos veces a Bruselas, ha viajado también a Japón, Corea del Sur, China y, a finales de año, lo hará también a México.

En el debate de política general de la semana pasada, el president verbalizó ante el Parlament que tiene la intención de seguir viajando para mostrar las instituciones catalanas al mundo -así como para abrir la vía a nuevas inversiones- y dijo sin tapujos que quiere hacer, ni más ni menos, lo que hizo Jordi Pujol y ser recibido por tantos dirigentes internacionales como sea posible. En ello está.