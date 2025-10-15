Viaje del president
Illa se verá con el rey Carlos III de Inglaterra en el marco de unas jornadas contra el cambio climático en Londres
Catalunya se sumará a la Circular Bioeconomy Alliance con el propósito de avanzar en la transición ecológica
El Govern no descarta expropiaciones para mejorar la seguridad en zonas inundables de Catalunya
Tras la gestión del temporal en Catalunya, el president Salvador Illa retoma la agenda prevista, que este miércoles pasa por Londres. El president de la Generalitat viaja este miércoles a la capital británica para sumarse a la Circular Bioeconomy Alliance, una plataforma junto a la que quiere promover la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Durante la jornada anual que celebra este ente, Illa será recibido por el rey Carlos III, fundador de la alianza.
Fuentes del Govern especifican que el formato de ese encuentro no es el de una audiencia privada con el monarca, pero que sí que será una suerte de aparte durante el acontecimiento, que transcurrirá por la tarde a puerta cerrada, para comentar la colaboración. Para el ejecutivo, es especialmente relevante que Catalunya se sume a esta alianza horas después de haber tenido que hacer frente a los estragos de las lluvias torrenciales en la zona del Ebre.
"El Govern de la Generalitat y la CBA comparten la voluntad de hacer frente al cambio climático mediante la creación de iniciativas público-privadas que fomenten una sociedad más resiliente y una prosperidad económica en harmonía con la naturaleza", sostienen desde la Generalitat. Esta alianza, especifican, hará un especial hincapié en la prevención y la lucha contra los incendios forestales, en la que presentan Catalunya como "referente".
Un centro europeo en Cap Roig
De hecho, la CBA ya colabora con el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, por lo que la colaboración con el Govern debe servir para intercambiar conocimiento y buenas prácticas en esta materia. A su vez, la CBA, fundada en 2020, tiene como objetivo acelerar la transición hacia una bioeconomía circular "neutra e inclusiva" a la vez que se restaura la biodiversidad y ofrece conocimiento y conexiones entre inversores, organizaciones gubernamentales o comunidades locales.
Ya colabora, por ejemplo, con la Fundació La Caixa y, con el apoyo de la Generalitat, se está trabajando en el diseño de un centro europeo en Cap Roig para espolear la transición hacia "paisajes resilientes, sociedades más saludables y una bioeconomía circular" en el contexto mediterráneo y tejer vínculo entre la ciencia, las empresas y los actores públicos del territorio.
El combate contra el cambio climático, subrayan desde el ejecutivo catalán, es uno de los "ejes principales" en los que quiere centrar su acción. "Catalunya no es ajena a la crisis climática y la Mediterránea es una zona vulnerable, como se ha visto recientemente con temporales, sequías, inundaciones y olas de calor", insisten desde el Govern, que apuntan que, a futuro, quiere promover más alianzas con otras administraciones, instituciones europeas o centros de investigación.
