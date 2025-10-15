Junqueras exige al Gobierno un "acto solemne de desagravio" por el fusilamiento a Lluís Companys

Este miércoles se cumplen 85 años del fusilamiento a manos de las tropas franquistas del entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys, y los partidos catalanistas e independentistas han acudido a su tumba a rendirle tributo. En los parlamentos posteriores a la ofrenda floral, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha explicado que su partido ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para exigirle al Gobierno de Pedro de Sánchez "un acto solemne de desagravio" al presidente fusilado. Un acto que no solo sería un reconocimiento formal a Companys sino también "al pueblo de Catalunya como país representado por el presidente asesinado".

Companys es el único presidente elegido democráticamente que fue asesinado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Fue detenido en Francia por la Gestapo, la policía de los nazis, para ser entregado a las autoridades franquistas. Tras un juicio sin ninguna garantía, murió en el Castillo de Montjuïc el 15 de octubre y actualmente sus restos reposan en el Fossar de la Pedrera del cementerio barcelonés. Junqueras ha defendido que aún hoy el Estado tiene "una responsabilidad enorme" en lo ocurrido y tiene que asumirla.

El Estado español es el heredero de los responsables de ese asesinato Oriol Junqueras — Presidente de ERC

El líder de ERC ha admitido que hasta ahora el Gobierno sí ha pedido disculpas a la familia de Companys por lo ocurrido, pero "nunca ha habido un acto de compensación en términos políticos" y por su condición de presidente de la Generalitat. "Lluís Companys fue asesinado por el fascismo justamente porque era presidente de Catalunya y el Estado español es el heredero de los responsables de ese asesinato tiene que hacer un acto de desagravio en términos políticos", ha sostenido.

La Proposición No de Ley es un instrumento que tienen los partidos del Congreso que, aunque no tiene fuerza jurídica, sí busca condicionar la labor del ejecutivo. En el texto registrado por los republicanos se establece que este acto solemne se hará con la "mayor brevedad posible" y de acuerdo con lo que pacte un grupo de trabajo en el que participarán tanto la Generalitat como el propio Gobierno. En concreto, se le da un "plazo máximo de seis meses" para hacerlo.

La nulidad del juicio

La PNL, cuando se someta a votación de la Cámara, no debería tener problemas para prosperar. De hecho, según ha podido saber EL PERIÓDICO, tanto la Generalitat como el Gobierno tienen pendiente agendar un acto de estas características en el marco de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco. Según fuentes de la conselleria de Justícia, se trata de la entrega de un documento a la familia de Companys que acredita la nulidad del juicio, un gesto en el que está previsto que participe el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informa Sara González. La intención de la Generalitat era que este acto se celebrara esta semana, pero por motivos de agenda del president ha quedado aplazado.