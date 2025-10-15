Junts no descarta una moción de censura "instrumental" sin Feijóo como candidato

Junts sigue insistiendo en que este otoño el partido tomará "una decisión" sobre si continúa apoyando o no a Pedro Sánchez. Pero, de momento, evita enseñar todas sus cartas. El partido no ha concretado aún ni cuándo tomará la decisión ni de qué forma la materializará. Por ahora, lo que sí hacen sus dirigentes es no cerrar la puerta a ningún escenario, tampoco apoyar una eventual moción de censura "instrumental" con el objetivo único de convocar elecciones anticipadas, siempre que el candidato no fuera el popular Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha hecho el vicepresidente del partido Toni Castellà este miércoles en una entrevista en La 2.

Preguntado por si su partido apoyaría una moción de censura "instrumental", Castellà ha dicho que esta no podría hacerse nunca "con un candidato que aspire a ser presidente", descartando así la posibilidad de dar sus votos a Feijóo, aunque se comprometiera a convocar elecciones desde el primer día. El posconvergente ha llegado a decir que "sería de locos" que Junts apoyase al líder popular por mucho que su intención fuese llamar inmediatamente a las urnas. "No tendría ningún sentido", ha rematado.

Sin embargo, no ha descartado por completo apoyar una eventual moción de censura con un candidato alternativo, una especie de "tecnócrata". "En la teoría es posible coger a cualquier persona del Estado español que no aspire a ser presidente de nada, que se ofrezca como si fuese un tecnócrata, en un proceso de este tipo para convocar elecciones", ha recordado, aunque ha dejado claro que actualmente esta posibilidad no está sobre la mesa. "No estamos aquí", ha añadido, tras definir esta posibilidad como un "escenario teórico".

Con todo, ha dejado claro que, ahora mismo, Junts lo que está "evaluando" es si debe seguir apoyando o no a Sánchez. El partido liderado por Carles Puigdemont considera que el presidente del Gobierno ha incumplido una gran parte de los acuerdos de investidura y cree que si su grupo le retira el apoyo, debería "convocar elecciones". "Si se le retira el apoyo, lo lógico es que un presidente convoque elecciones", ha zanjado.