José Luis Ábalos declara en el Supremo, hoy en directo: última hora de su declaración por el caso Koldo

José Luis Ábalos está citado a declarar este miércoles por cuarta vez ante el instructor de 'caso Koldo' Leopoldo Puente después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" a lo largo de un decenio.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la declaración de Ábalos en el Supremo

Empieza la comparecencia de Ábalos Acaba de empezar la comparecencia de Ábalos ante el juez Leopoldo Puente.

May Mariño El abogado de Ábalos llega al Supremo Cerca de 20 minutos más tarde de la llegada de Ábalos al Tribunal Supremo acaba de llegar su abogado, Aníbal Álvarez.

May Mariño El PP trata de implicar a Bolaños en la causa contra Ábalos La citación de Ábalos también acaparó la atención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, dedicó su pregunta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a reclamar a Félix Bolaños que le aclare su "relación con la trama". El titular de Justicia respondió con el caso Gürtel y reclamó al dirigente popular que no se "difame" contra personas "inocentes". Es más, Tellado señaló que la diferencia entre el caso Gürtel y la trama Koldo es que Feijóo no nombró a Bárcenas y Sánchez eligió a José Luis ÁBalos y a Santos Cerdán

Cristina Gallardo Ábalos podría ingresas en la cárcel de forma preventiva La cuarta declaración de Ábalos ante el TS podría llevarle a ingresar en prisión. La acusación en este caso de corrupción que salpica al exministro del PSOE han pedido cárcel preventiva, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El juez deberá determinar si hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva. Nuestras compañeras Cristina Gallardo y Ángeles Vázquez explican aquí su caso.