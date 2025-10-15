En Directo
Directo
José Luis Ábalos declara en el Supremo, hoy en directo: última hora de su declaración por el caso Koldo
José Luis Ábalos está citado a declarar este miércoles por cuarta vez ante el instructor de 'caso Koldo' Leopoldo Puente después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" a lo largo de un decenio.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la declaración de Ábalos en el Supremo
Empieza la comparecencia de Ábalos
Acaba de empezar la comparecencia de Ábalos ante el juez Leopoldo Puente.
May Mariño
El abogado de Ábalos llega al Supremo
Cerca de 20 minutos más tarde de la llegada de Ábalos al Tribunal Supremo acaba de llegar su abogado, Aníbal Álvarez.
May Mariño
El PP trata de implicar a Bolaños en la causa contra Ábalos
La citación de Ábalos también acaparó la atención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, dedicó su pregunta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a reclamar a Félix Bolaños que le aclare su "relación con la trama".
El titular de Justicia respondió con el caso Gürtel y reclamó al dirigente popular que no se "difame" contra personas "inocentes". Es más, Tellado señaló que la diferencia entre el caso Gürtel y la trama Koldo es que Feijóo no nombró a Bárcenas y Sánchez eligió a José Luis ÁBalos y a Santos Cerdán
Cristina Gallardo
Ábalos podría ingresas en la cárcel de forma preventiva
La cuarta declaración de Ábalos ante el TS podría llevarle a ingresar en prisión. La acusación en este caso de corrupción que salpica al exministro del PSOE han pedido cárcel preventiva, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El juez deberá determinar si hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva.
Nuestras compañeras Cristina Gallardo y Ángeles Vázquez explican aquí su caso.
Ángeles Vázquez
Ábalos llega al Tribunal Supremo sin su abogado
El exministro socialista José Luis Ábalos ya ha llegado al Tribunal Supremo sin su abogado para responder sobre el último informe de la UCO sobre su patrimonio en un caso de corrupción que podría llevarle a prisión. El el magistrado Leopoldo Puente, que le investiga por presuntamente integrar una trama de adjudicaciones irregulares de contratos y obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes bajo su cargo. Nuestras compañeras Ángeles Vázquez y Cristina Gallardo explican aquí su caso.
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
- Encuesta CIS: El PSOE amplía a 15 puntos su ventaja sobre el PP, que retrocede con fuerza
- Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio
- 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre
- Una recepción sin Sánchez ni Ayuso y con Feijóo repartiendo a diestra y siniestra
- Un viaje de Ábalos en helicóptero a Melilla para presentar a candidatos socialistas: los gastos que el PSOE devolvió a Koldo en un sobre