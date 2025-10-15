Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Luis Ábalos declara en el Supremo, hoy en directo: última hora de su declaración por el caso Koldo

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados.

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. / Ricardo Rubio - Europa Press

Carles Planas Bou

El Periódico

José Luis Ábalos está citado a declarar este miércoles por cuarta vez ante el instructor de 'caso Koldo' Leopoldo Puente después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" a lo largo de un decenio.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la declaración de Ábalos en el Supremo

El catalanismo apela a Companys para combatir a la extrema derecha desde la "esperanza" y la "unidad"

La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo

Illa se verá con el rey Carlos III de Inglaterra en el marco de unas jornadas contra el cambio climático en Londres

Directo | Feijóo acusa a Sánchez de "exprimir" a los trabajadores con impuestos y "proteger" a los ladrones

José Luis Ábalos declara en el Supremo, hoy en directo: última hora de su declaración por el caso Koldo

Ábalos llega al Tribunal Supremo para responder sobre el último informe de la UCO sobre su patrimonio

Felipe VI viaja a Perú, escaparate de la lengua española esta semana

Al menos dos muertos y cuatro heridos por la explosión de un vehículo en Ecuador

