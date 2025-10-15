El Govern pone en marcha dos planes para "normalizar" el catalán en el ámbito digital

"El catalán tiene una buena salud en el ámbito digital, pero su presencia no está normalizada". Este es el diagnóstico que ha hecho este miércoles el director general de Polítiques Lingüístiques en l'Ámbit Digital, Roger Serra, en su primera comparecencia en el Parlament para presentar las principales líneas de actuación del departamento en esta materia. Serra ha avanzado que el Executiu tiene previsto poner en marcha en las próximas semanas dos planes para mejorar el contenido en lengua catalana que existe actualmente en la red. El primero tiene por objetivo ampliar la oferta, mientras que el segundo quiere que no solo haya más contenidos sino que el contenedor -las grandes plataformas- también ofrezcan la opción de poner su aplicación en catalán. "El reto es mayúsculo", ha reconocido Serra.

Durante su intervención en la comisión de Polítiques Lingüístiques del Parlament, Serra ha hecho un repaso del estado del catalán en varios ámbitos y ha dibujado un escenario desigual. Así, ha celebrado un "ligero aumento" de la oferta cinematográfica y de plataformas de contenidos, pero ha admitido estar "lejos" del objetivo con un "7% de espectadores" en salas y "6.500 contenidos" en plataformas. En cambio, ha valorado muy positivamente la oferta actual de televisión y radio, más aún después del estreno del 2Cat de TVE que ha calificado de "excelente noticia". También ha elogiado la existencia de 1.400 'influencers' que ofrecen material en catalán y también ha asegurado estar "contento" con las propuestas actuales de podcasts. Finalmente, ha lamentado un "estancamiento" en el ámbito musical y ha señalado que el mundo de los videojuegos es donde más camino habría que recorrer.

Serra ha señalado que el diagnóstico es el primer paso que debe hacerse para mejorar la situación y se ha comprometido con los grupos parlamentarios a presentar los detalles de los planes anunciados hoy antes de terminar el año. El director general de Polítiques Lingüístiques en l'Ámbit Digital ha asegurado que el catalán está entre las primeras 40 lenguas del mundo en el ámbito, una proporción muy superior en relación con su número de hablantes, pero ha expresado pesar por la tendencia de los catalanohablantes a interactuar en castellano o en inglés en el ámbito digital. Sin embargo, ha presentado la inteligencia artificial, y el hecho de que se comunique en catalán, como una "oportunidad" que abre la puerta a "nuevas posibilidades"

Desde la oposición, la diputada Carme Renedo de Junts ha celebrado la propuesta pero ha pedido que no se reproduzca lo que a su parecer ha ocurrido con el Pacte Nacional por la Lengua, que es que se hizo un "diagnóstico fantástico y completo, pero "las medidas fueron pobres. Mar Beses, de ERC, ha defendido que el Govern "avanza en la buena línea", pero ha pedido no "despistarse". En cambio, los diputados de PP y Vox, Pau Ferran y Manuel Jesús Acosta, han sido muy crtíticos y han acusado al Govern de querer "imponer" el catalán. Acosta incluso ha aafirmado que el castellano "es una lengua minorizada en Catalunya".

Por su parte, el diputado Guillem Sánchez del PSC ha pedido al Junts que no haga "partidismo" con la lengua y les ha acusado de tener una visión "muy estrecha" del país "plural y diverso" que es Catalunya. Los Comuns y la CUP no han asistido a la convocatoria para secundar la huelga en apoyo de Palestina. Tampoco ha acudido ningún representante de Aliança Catalana.