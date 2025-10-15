Cooperación
Duch reclama en el Comité de las Regiones que el Pacto por el Mediterráneo tenga "impacto real" y objetivos claros
EP
El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reclamado este miércoles en el pleno del Comité de las Regiones que el Pacto por el Mediterráneo tenga "impacto real, con herramientas y objetivos claros de cohesión, sostenibilidad y bienestar". En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el conseller ha defendido que este pacto debe ser "mucho más que una declaración de intenciones".
Así lo ha reivindicado en un acto en el CDR sobre 'El nuevo Pacto por el Mediterráneo: Desafíos y perspectivas entre cohesión y ampliación', ante la comisaria europea por el Mediterráneo y la Demogragía, Dubravka Suica. Duch ha apostado por "traducir las prioridades políticas de la UE para el Mediterráneo en programas bien financiados que permitan abordar los retos regionales, promover el pacto mediterráneo y consolidar una gobernanza multinivel y macrorregional eficaz".
El conseller ha reivindicado la importancia de la cooperación mediterránea a todos los niveles y de "garantizar que el pacto cuente con estructuras de gobernanza estables e inclusivas a nivel territorial, con financiación y mecanismos de seguimiento adecuados".
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
- Encuesta CIS: El PSOE amplía a 15 puntos su ventaja sobre el PP, que retrocede con fuerza
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio
- Ábalos llega al Tribunal Supremo sin su abogado para responder sobre el último informe de la UCO sobre su patrimonio
- 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre