Duch reclama en el Comité de las Regiones que el Pacto por el Mediterráneo tenga "impacto real" y objetivos claros

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en el pleno del Comité Europeo de las Regiones

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en el pleno del Comité Europeo de las Regiones / EUROPA PRESS

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reclamado este miércoles en el pleno del Comité de las Regiones que el Pacto por el Mediterráneo tenga "impacto real, con herramientas y objetivos claros de cohesión, sostenibilidad y bienestar". En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el conseller ha defendido que este pacto debe ser "mucho más que una declaración de intenciones".

Así lo ha reivindicado en un acto en el CDR sobre 'El nuevo Pacto por el Mediterráneo: Desafíos y perspectivas entre cohesión y ampliación', ante la comisaria europea por el Mediterráneo y la Demogragía, Dubravka Suica. Duch ha apostado por "traducir las prioridades políticas de la UE para el Mediterráneo en programas bien financiados que permitan abordar los retos regionales, promover el pacto mediterráneo y consolidar una gobernanza multinivel y macrorregional eficaz".

El conseller ha reivindicado la importancia de la cooperación mediterránea a todos los niveles y de "garantizar que el pacto cuente con estructuras de gobernanza estables e inclusivas a nivel territorial, con financiación y mecanismos de seguimiento adecuados".

