Homenaje al president fusilado
El catalanismo apela a Companys para combatir a la extrema derecha desde la "esperanza" y la "unidad"
El independentismo denuncia que "la represión" continúa y ERC exige al Estado un "acto de desagravio" al president fusilado
El Parlament reclama al Estado que pida perdón por fusilar a Companys con la abstención del PSC
Retirada de símbolos franquistas y celebración de la República: las claves de la nueva ley de memoria democrática
El Parlament activa la cuenta atrás para tener aprobada la ley de memoria democrática tras el verano
Lluís Companys fue presidente de la Generalitat con las siglas de ERC, pero las circunstancias de su muerte, fusilado por el franquismo, le han convertido en un símbolo transversal de todos las fuerzas políticas catalanistas. Este 15 de octubre se cumplen 85 años de su muerte y varias instituciones y partidos han desfilado por su tumba en el Fossar de la Pedrera del Cementerio de Montjuïc. En los discursos posteriores al homenaje, han sido varios los representantes políticos que han apelado al legado del expresident para hacer frente a la "ola reaccionaria", que a través de la extrema derecha, se cierne sobre Europa.
¿Cómo utilizar la memoria Companys en esta lucha? El president del Parlament, Josep Rull, ha recordado que la situación actual no es tan diferente a la de entonces y que esto debe servir para concienciar a la gente. Companys fue detenido en Francia por la Gestapo, la policía nazi, y Rull ha recordado que actualmente hay en los parlamentos de Alemania y Austria partidos que tienen "complicidades" con el régimen nacionalsocialista. Así, para Rull, reivindicar el legado de Companys es apelar a la "dignidad, la esperanza y los mejores valores de la humanidad".
Para el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, invocar al presidente fusilado es recordar que las libertades actuales no están consolidadas antes la "ola reaccionaria" que crece en Europa, por lo que hay que seguir presentando "batalla" a todos los niveles. Él ha sido quien ha recetado al catalanismo "unidad" en esta lucha. Para la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, Companys es un símbolo de "diálogo, negociación y convivencia" justo lo que, según ella, necesita Catalunya en estos momentos.
También el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha radiografiado una Catalunya que se enfrenta a "dificultades" y a "confrontaciones estériles", pero se ha mostrado convencido de que las podrá afrontar. En su discurso ha recordado que el día antes de morir, Companys pidió a su hija Maria que, pese a todo, afrontara con "optimismo el camino de su vida", y ha asegurado que esa receta sigue hoy más vigente que nunca: "Optimismo, confianza y esperanza para Catalunya".
Una iniciativa en el Congreso
En el Fosar de la Pedrera también está la fosa común en la que reposan los restos de muchas otras víctimas del franquismo. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha depositado flores también algunas de esas tumbas. En su discurso, ha anunciado que su partido ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para exigir al Gobierno actual un "acto de desagravio" a Companys en "términos políticos". Su argumento es que, hasta ahora, el Estado ha pedido disculpas por el asesinato del president en "términos personales", pero nunca por su condición de presidente de la Generalitat.
Los partidos independentistas que han acudido al Fossar han coincidido en un mismo punto: 85 años después del fusilamiento consideran que sigue sin haber "normalidad" en las instituciones catalanas. Se refieren a que el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig siguen en Bélgica porque, si regresan a Catalunya, se expondrían a ser detenidos. El líder de Junts, Jordi Turull, lo ha denunciado así: "La represión continua. Ahora no son pelotones de fusilamiento, ahora son pelotones con toga". Le ha secundado el president del Consell per la República, Jordi Domingo: "Estas togas pretenden aniquilar cualquier anhelo de libertad del pueblo de Catalunya".
