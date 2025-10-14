La mayoría del Parlament apuesta por blindar el aborto en el Estatut

El debate abierto por el PSOE para blindar el aborto en la Constitución, cuyo guante ya ha recogido el Gobierno este mismo martes dando el primer paso para que así sea, tiene también sus réplicas en el Parlament. La semana pasada, durante el debate de política general, la Cámara catalana aprobó una propuesta de los Comuns para hacer lo propio en Catalunya: planteaba que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo quede garantizado por el Estatut.

Concretamente, el texto aprobado por el hemiciclo proponía añadir un párrafo en el artículo 23 del Estatut, el que habla de "los derechos en el ámbito de la salud", que especificara que el servicio sanitario público "reconoce y garantiza a todas las mujeres el derecho a interrumpir el embarazo de forma libre y gratuita" y que la Generalitat tiene "la obligación legal y competencial" hacerlo posible "en el conjunto de la red pública de salud".

La iniciativa de los Comuns recibió el apoyo de PSC, ERC y la CUP. Junts se abstuvo, pero después de las votaciones, su portavoz avisó de que había sido un error y que su posicionamiento era a favor de la medida, y así lo hicieron constar en el diario de sesiones. Aliança Catalana se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

Los cinco partidos que se expresaron a favor de la propuesta -PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP- representan más de dos tercios de la Cámara (suman 107 de 135 diputados), el apoyo mínimo necesario para que una iniciativa de estas características tenga luz verde en el Parlament. Sin embargo, el procedimiento es mucho más largo y tortuoso.

Pleno Parlament / MANU MITRU

¿Cómo se reforma el Estatut?

Para iniciar una reforma del Estatut, primero debe proponerlo una quinta parte de los diputados. También puede hacerlo el Govern de la Generalitat, así como un 20% de los ayuntamientos que representen un mínimo del 20% de la población o directamente los ciudadanos si consiguen reunir más de 300.000 firmas.

Si la propuesta cumple con alguno de estos requisitos, después, y como sucede con todas las leyes, hay un debate a la totalidad para admitirla. Si se supera el trámite, se abre la fase de ponencia, y finalmente se celebra la votación definitiva. En este caso, a diferencia del resto de normas, se necesitan más de 90 votos afirmativos para que prospere.

Una vez el texto queda aprobado por la Cámara catalana aún necesita varias validaciones posteriores. Primero, debe recibir el visto bueno del Congreso, y por último, el texto se somete a referéndum en Catalunya. Es el procedimiento que siguió el Estatut de 2006 y que, a pesar de superar todos los trámites, fue recortado por el Tribunal Constitucional.

Debate de política general en el Parlament de Catalunya. En la foto, la líder de los Comuns, Jessica Albiach / Ferran Nadeu / EPC

Los Comuns instan al Govern

De momento, los Comuns, que no tienen por sí solos una quinta parte de los parlamentarios para proponer por su cuenta una reforma de estas características, instan al Govern a seguir los pasos de Pedro Sánchez y a hacer un planteamiento similar desde la Generalitat. De hecho, la propuesta que se aprobó en el debate de política general instaba al Executiu a hacerlo -es el formato típico de cualquier resolución- y este martes, el partido liderado por Jéssica Albiach, ha insistido en ello: "La pelota está en el tejado del Govern".

Así se ha expresado el portavoz de la formación en la Cámara catalana, David Cid, que ha reconocido que el plan de Sánchez puede no quedar aprobado si el PP se opone, pero ha insistido en que en el Parlament sí podría salir adelante. "En Catalunya hay una mayoría para introducir el blindaje al derecho al aborto en el Estatut. Reclamamos al Govern que lo haga", ha zanjado en una rueda de prensa en la Cámara catalana.