Crisis migratoria
Llega a El Hierro un cayuco con unas 230 personas
El cayuco pudo llegar hasta el puerto de La Restinga sin incidencias
EFE
Las Palmas de Gran Canaria
Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con unos 230 ocupantes subsaharianos que había sido localizado a 17,7 kilómetros al sur de la isla.
Fuentes de este organismo han informado a EFE que fue la Guardia Civil la que detectó a través del radar SIVE al cayuco y hasta la zona se desplazó la Salvamar Navia.
El cayuco pudo llegar hasta el puerto de La Restinga sin incidencias y allí le esperaba un dispositivo sanitario que está atendiendo a estas personas que, en principio, parece que se encuentran en buen estado de salud.
Entre los ocupantes hay unas 16 mujeres y varios menores.
