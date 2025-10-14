Junts asegura que las alertas por el temporal llegaron "tarde" y pide la comparecencia de Parlon y Paneque

Dos días después de que el temporal 'Alice' dejara graves inundaciones en las comarcas del sur de Catalunya, Junts sigue acusando al Govern y al president de la Generalitat, Salvador Illa, de haber actuado "tarde y mal". Este lunes la formación, con su líder Carles Puigdemont al frente, ya afearon al president que estuviera en los actos del 12-O en Madrid a pesar de los avisos meteorológicos. Pasadas 24 horas, el partido insiste y ha registrado en el Parlament varias peticiones de comparecencia: la de las conselleras de Interior, Núria Parlon, y de Territori, Sílvia Paneque; así como la de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, y la del director de la Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter.

La portavoz de los posconvergentes en la Cámara catalana, Mònica Sales, ha denunciado que las alertas a los móviles llegaron "tarde", cuando "los barrancos ya se había desbordado", y también ha pedido una revisión del sistema y de los protocolos, ya que ha asegurado que las alarmas no sonaron en todos los dispositivos de forma adecuada. También ha vuelto a acusar al president Illa de hacer "dejadez de funciones". "No es aceptable que con el riesgo que había se fuera a Madrid a celebrar la hispanidad", ha afirmado.

Además, en una rueda de prensa en el Parlament, Sales también ha criticado que este lunes se anunciara que las escuelas volverían a la normalidad este martes y que después se cambiara de opinión y se volvieran a suspender las clases, así como las visitas sanitarias no urgentes y los accesos a las residencias. Asimismo, Sales ha acusado al Govern no haber revisado "los puntos inundables de Catalunya" y ha reprochado a la ACA no haber limpiado barrancos y otras zonas propensas a los desbordamientos.

Todo ello después de que el Govern haya sido muy crítico esta mañana con las acusaciones de Junts. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaraciones en Catalunya Ràdio, ha reprochado directamente al president de Junts que se dedique a "embarrar" y a "mentir". "Es una mentira absoluta que el presidente no estuviera en Catalunya", ha aseverado.