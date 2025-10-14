El Govern de Illa asume que no tendrá unos nuevos presupuestos el 1 de enero de 2026

Se ha consumido ya la mitad del mes de octubre y ni rastro de los presupuestos de la Generalitat para 2026. Ni el Govern los ha presentado ni la oposición considera que se den las condiciones para negociar, pero el president Salvador Illa mantiene que es una prioridad aprobarlos. Con estos mimbres, el Executiu asume y ha reconocido por primera vez que en el calendario que maneja queda ya descartado que se estrene el nuevo año con nuevas cuentas vigentes y que, por lo tanto, se tendrá que arrancar con una nueva prórroga de las de 2023.

El calendario es ya justo para que puedan estar listos el 1 de enero, pero priorizamos una buena propuesta por encima del tiempo Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

"El calendario es ya justo para que puedan estar listos el 1 de enero, pero priorizamos una buena propuesta por encima del tiempo", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La promesa del president de alumbrar unos presupuestos "ambiciosos" cuya elaboración encargó a finales de agosto contrasta con la ausencia de una propuesta pública. La versión oficial del Govern es que se continúa trabajando internamente, una respuesta que convive con la exigencia inamovible de ERC de no sentarse a negociar si antes no hay avances significativos en la financiación singular.

"No se dilatarán", pero siguen sin fecha

Paneque ha acabado admitiendo este martes que esta es la principal carpeta que impide abrir el debate, al mismo tiempo que ha reconocido también que sigue sin haber novedades en este flanco. Y si ni ERC ni los Comuns se sientan por ahora en la mesa, ¿hasta cuándo piensa esperar el Govern para presentar unos presupuestos? La portavoz ha dejado caer que "no dilatarán" ni "eternizarán" este asunto en el Govern, pero no ha puesto una fecha límite. Tampoco ha aclarado si Illa está dispuesto a presentar una propuesta sin que tenga previamente los apoyos atados, algo que sí que piensa hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el caso de las cuentas estatales.

"Los necesitamos, los queremos y pondremos todo nuestro esfuerzo", se ha limitado a decir la consellera, encargada de lidiar cada martes con las preguntas sobre por qué no se exponen las cifras si ya hace más de un mes que se aprobó el techo de gasto. A medida que pasan las semanas, son más los actores que reclaman al president nuevas cuentas. Desde sindicatos y patronales a entidades municipalistas. Y aunque desde la Generalitat tratan de desvincular la negociación de presupuestos de la de la financiación, hasta ahora no lo han logrado.

La consellera de Economia, Alícia Romero, en el Parlament / ZOWY VOETEN

Ni financiación ni vivienda

Pese a las dificultades evidentes, en el Govern mantienen que no se plantean otro escenario que no sea el de salirse con la suya y apelan a la responsabilidad de los socios para entrar en la negociación a pesar de que no se hayan cumplido los requisitos que demandan bajo el argumento de que sin recursos difícilmente se podrá dar cumplimiento a los pactos sellados. En el caso de ERC, la condición 'sine qua non' es la financiación; y en el caso de los Comuns, los avances en políticas de vivienda.

Sobre esta segunda materia, pendiente está este mes de octubre el registro de grandes tenedores y la oficina antidesahucios, que la conselleria asegura estar ultimando, así como la regulación de los alquileres de temporada. En la Generalitat resuena aún el sonoro portazo de ERC y Comuns al plan de Illa para construir más de 214.000 viviendas en el debate de política general. Fue una abstención, pero suficiente para que la propuesta estrella del president se diera de bruces en el Parlament.

Resquemor con los socios

Paneque, como consellera encargada de la cartera de vivienda, ha salido al rescate del president recordando que "no fueran pocas las voces" que cuestionaron el año pasado el objetivo de los 50.000 pisos asequibles en el año 2030 y que ahora están en condiciones de afirmar que la mitad estarán en fase de producción en 2026. "Tenemos la máxima ambición para dar respuesta a la máxima preocupación de los ciudadanos. Uno puede tener desconfianza, pero lo que no es de recibo es decir que necesitamos más vivienda y que lo planteado no es una vía de solución", ha espetado Paneque dejando entrever que en el Govern escuece aún esa derrota parlamentaria.

Sin embargo, los socios de ERC y Comuns no se mueven ni un ápice. Desde el Parlament, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha advertido al Govern de que "tiene este mes para acabar de concretar" las medidas en materia de vivienda acordadas con su grupo parlamentario, y ha responsabilizado al ejecutivo de poner "en riesgo" la negociación de los Presupuestos catalanes de 2026. "El Govern debe ser consciente de que se le agota el tiempo en materia de acuerdos de vivienda", ha añadido Cid. También ERC ha insistido de nuevo en el cumplimiento de los acuerdos pendientes. La portavoz de los republicanos en la Cámara catalana, Ester Capella, ha asegurado que la "pelota está en el tejado" del PSOE y del PSC. "No habrá presupuestos si no hay financiación singular", ha reiterado por enésima vez, informa Carlota Camps. Las cuentas, a la espera de quién toma la iniciativa, continúan en barbecho.