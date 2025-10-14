El Govern acusa a Puigdemont de "mentir" sobre la gestión de Illa del temporal en Catalunya

Para el Govern, la acusación del líder de Junts, Carles Puigdemont, de que el president Salvador Illa estaba fuera de Catalunya cuando se declaró la emergencia por lluvias torrenciales el domingo pasa de castaño oscuro. Tanto, que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, no se ha mordido la lengua este martes y en declaraciones en Catalunya Ràdio ha reprochado directamente al expresident que se dedique a "embarrar" y a "mentir".

"Es una mentira absoluta que el presidente no estuviera en Catalunya", ha espetado después de que Puigdemont preguntara en la red X por el paradero de Illa y le acusara de priorizar "la agenda españolizadora" por su asistencia a la desfilada militar en Madrid por el Día de la Hispanidad. El Govern ya salió este lunes en tromba a replicar, con cronología incluida, que el president ha estado al frente de la gestión de forma "permanente", además de haber suspendido su agenda del lunes para visitar las zonas afectadas.

No obstante, que Junts haya continuado alimentando que el president no estaba donde correspondía y que ERC y, más tímidamente los Comuns, hayan secundado en menor medida la crítica, escuece en el Executiu, donde en estos momentos se está reconfigurando la agenda de las próximas horas. Dalmau, que en las últimas dos semanas se ha erigido en la voz del Govern más crítica con la estrategia de los posconvergentes ha lamentado que Puigdemont se dedique a alimentar "medias mentiras que se convierten en noticia falsa".

Ayudas directas en 15 días

El conseller, que no ha escondido su decepción con el principal partido de la oposición, ha puesto énfasis en que el Govern está y continuará estando sobre el terreno afectado no solo en estas primeras horas tras la emergencia, sino durante toda la semana. De hecho, ha recordado que el Consell Executiu aprueba este mismo martes un paquete de ayudas por valor de 60 millones de euros, 10 de ellos de ayudas directas para que los ayuntamientos puedan disponer de los recursos en un plazo de 15 días.

Se valorará también cómo compensar a agricultores, ganaderos y pescadores con un mecanismo por la vía urgente que reduzca la burocracia y ha detallado que a partir de la semana que viene se trabajará en abrir los caminos rurales afectados, que son "esenciales" para la actividad económica del sur de Catalunya.