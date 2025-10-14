El Govern impulsa una nueva ley para mejorar la financiación de los municipios

Los municipios de Catalunya llevan años denunciando que padecen una infrafinanciación crónica mientras cada vez asumen más responsabilidades. Con el objetivo de dar respuesta a esta demanda, el Govern ha puesto este martes la primera piedra de una nueva ley de financiación local que resuelva el déficit presupuestario de los ayuntamientos. Sin embargo, se da la circunstancia que el Parlament ya tramitó a principios de julio una ley para mejorar la financiación de los ayuntamientos que fue impulsada por los Comuns, por lo que está por ver cómo convivirán las dos iniciativas teniendo en cuenta que la primera puede quedar aprobada antes que la del propio Govern.

El Govern plantea que es necesario un nuevo marco normativo de ámbito autonómico, al considerar que la actual ley estatal de 2004 "no da respuesta" a las necesidades de los municipios. "Hay un amplio consenso en que la ley vigente no se ajusta a las necesidades que tenemos pasados más de 20 años", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Los entes locales denuncian que no tienen capacidad para dar cobertura a servicios sociales y educativos de prestación no obligatoria y para hacer frente al incremento de los gastos fijos.

Lo que ahora se ha puesto en marcha es la memoria preliminar del anteproyecto de ley, fase en la que los distintos actores implicados o interesados pueden hacer aportaciones. Sin embargo, la mayoría del Parlament ya ha impulsado una ley de la misma naturaleza en el Parlament. "En otras ocasiones se ha tendido a fusionar y hacer una sola ponencia y discusión parlamentaria. Sería recomendable tramirarlo de manera conjunta", ha asegurado Paneque, que ha admitido que si el Govern ha activado esta norma es para dar cumplimiento a un acuerdo de investidura sellado con ERC.

Lo que también ha reconocido la consellera es que esta futura ley de financiación local está "condicionada" por si se logra mejorar la financiación autonómica.