Feijóo plantea endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad española

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes en Barcelona oficialmente su nuevo plan de inmigración, un paquete de medidas que pretende desplegar si llega la Moncloa y que se articula en torno a la idea central de poner "orden" en la llegada de migrantes a España. Entre las diez propuestas que ha detallado una por una, destaca el endurecimiento de los requisitos para acceder a la nacionalidad española. Feijóo propone un "mayor nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional", con el objetivo de que obtener la ciudadanía sea un "mérito" y no una "simple gestión burocrática". "La nacionalidad española no se regala, se merece", ha espetado.

También ha anunciado su intención de reformar las leyes necesarias para proteger las fronteras y luchar contra el tráfico de personas en aguas internacionales dotando a la Guardia Civil de los medios necesarios para ello; la pérdida de residencia automática para los inmigrantes que cometan delitos graves; la puesta en marcha de un visado de trabajo temporal o la incorporación de un neuvo delito en el Código Penal para los menores no acompañados que "cometan fraude" al "falsear" su minoría de edad. Para ello, Feijóo quiere activar un mecanismo de verificación que en menos de 72 horas pueda aclarar la edad de estas personas.

En su discurso, el líder del PP ha insistido en que su propuesta para establecer "límites, condiciones y reglas claras" en la regularización de inmigrantes representa una "tercera vía" entre las políticas de la izquierda y las de la "derecha radical". Consciente de que se trata de un debate "nada sencillo" —como él mismo ha reconocido—, Feijóo ha defendido la urgencia de aplicar este plan ante lo que califica como el "caos descontrolado" generado por el "modelo fracasado" migratorio del actual Gobierno, y como alternativa a los discursos del "miedo" de la extrema derecha, que, según ha denunciado, "solo quiere expulsar" a todos los extranjeros.

En ese punto intermedio, entre la crítica al Ejecutivo y la falta de propuestas viables por parte de Vox, con quien ha marcado distancias en todo su discurso, Feijóo sitúa su modelo y justifica el endurecimiento de su discurso. "No haremos como el Gobierno, que evita hablar del tema porque cree que no da votos, ni como Vox, que habla sin ofrecer soluciones reales porque cree que así gana votos", ha afirmado el dirigente popular. Por eso, ha insistido en que su programa da "soluciones reales". Y, de nuevo, aquí ha buscado el equilibro para convencer de que su plan no solo busca dar "garantías" de que los españoles pueden preservar "sus valores" con una inmigración "ordenada y legal", sino de que el PP pone sobre la mesa esta propuesta para dar "garantías" a los recién llegados que "merecen garantías de entrada legal". Ha ahondado, pues, en la idea de que las iniciativas buscan "el bien de los inmigrantes". "No me pongo la venda en las ojos, no estamos dispuestos a que crezca la xenofobia [los inmigrantes] son los primeros interesados en que no prenda el discurso de odio", ha afirmado Feijóo.