España mantendrá el embargo a Israel y Sánchez abre la puerta al envío de tropas a Gaza para asegurar la paz

"Se mantiene el embargo de armas" a Israel porque "estamos en un alto del fuego" y ahora "lo que tenemos que hacer es consolidar este alto del fuego y que derive en un proceso de paz". Así dejó claro el presidente del Gobierno que España mantendrá su postura -aprobada hace unas semanas- del embargo de armas y de material de defensa con Israel derivado del genocicio que, desde el Ejecutivo insisten, ha cometido la Administración de Benajamin Netanyahu contra el pueblo palestino.

"Vamos a mantener este embargo hasta que efectivamente todo este proceso se consolide y se encamine definitivamente hacia una paz", remarcó en la entrevista en la Cadena Ser pocas horas después de su regreso a Madrid tras asistir en Egipto a la firma del plan impulsado por Donald Trump.

El jefe del Ejecutivo español reconoció que la jornada vivida en Egipto este lunes supone una "ventana de oportunidad para por fin consolidar la paz" en Palestina, y en una "región que provoca mucha inestabilidad en el mundo y genera mucho debate en las sociedades occidentales".

Es más dejó abierta, una vez más, la posibilidad de que España aporte tropas en una eventual misión en la región. "Si esto al final se produce, España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción".

Ante la Justicia

Tajante también se mostró con que "la paz no es olvido" ni tampoco "impunidad" a los crímenes cometidos por Israel en suelo palestino. "La paz no puede significar el olvido" por lo que "aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza tendrán que responder ante la justicia, y, por tanto, no puede haber impunidad", remarcó.

En este sentido, defendió que Europa y todos los países comprometido deben estar "ahí e influir para que todas las soluciones que se den, pues sean soluciones conformes al derecho internacional". De manera que, agregó, "no permitirnos esos dobles estándares que son tan criticados no solamente por nuestras sociedades, sino también por otras sociedades de las llamadas del sur global". Y ahí afirmó que la comunidad internacional reconoce el papel que ha jugado España en los dos últimos años ante la situación en Gaza, con decisiones como ponerse a la vanguardia en el reconocimiento de Palestina como Estado.

Encuentro con Trump

Sin querer valorar las "formas" y quedándose solo con el "contenido" sobre lo vivido en Egipto este lunes, Sánchez comentó el breve saludo que mantuvo con el presidente de EEUU. Fue "un intercambio muy cordial", afirmó el jefe del Ejecutivo español sin entrar a más valoraciones sobre Donald Trump y sus declaraciones sobre que España debe ser expulsada de la OTAN si no alcanza con el gasto del 5% del PIB para defensa.

Según Sánchez, en la Administración Trump "reconocen el crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española" y, "nunca" han estado "lejos Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia" de dos gobiernos de distinto signo político; al tiempo que garantizó que las relaciones bilaterales son "muy positivas y muy profundas".