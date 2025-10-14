Con la oposición del PSC
El Parlament lleva a Gay y Millo a la fiscalía por no comparecer en la comisión sobre infiltraciones policiales y espionaje
El Parlament descarta instalar una bandera española del tamaño de la nueva 'senyera' porque ya cumple con la ley
La Mesa del Parlament ha decidido poner en conocimiento de la fiscalía las incomparecencias de los exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo(PP) y Maria Eugència Gay (PSC), en la comisión de investigación sobre ciberespionaje e infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos de la Cámara catalana. La decisión se ha tomado en la reunión de este martes con los votos a favor de Junts y ERC, mientras que los tres miembros del PSC en el órgano han votado en contra. Gay fue nombrada delegada del Gobierno en Catalunya a instancias del PSOE y actualmente es concejal del PSC en el ayuntamiento de Barcelona.
Los socialistas han mantenido el mismo posicionamiento que en las ocasiones anteriores. Consideran que las incomparecencias están avaladas por el dictamen del Consejo de Estado de 2019, que esgrime que los requerimientos del Parlament solo afectan a las autoridades de la comunidad autónoma catalana y, por lo tanto, no vinculan a las estatales, que pueden no acudir a la comisión de investigación que les haya citado. Hasta ahora, el Ministerio Fiscal siempre ha archivado las peticiones de incomparecencia denunciadas por la Cámara catalana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
- Encuesta CIS: El PSOE amplía a 15 puntos su ventaja sobre el PP, que retrocede con fuerza
- Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio
- 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre
- Una recepción sin Sánchez ni Ayuso y con Feijóo repartiendo a diestra y siniestra