Con la oposición del PSC

El Parlament lleva a Gay y Millo a la fiscalía por no comparecer en la comisión sobre infiltraciones policiales y espionaje

El Parlament descarta instalar una bandera española del tamaño de la nueva 'senyera' porque ya cumple con la ley

Los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya. En la imagen, Rosa Maria Ibarra (secretaria tercera), Glòria Freixa (secretaria primera), Raquel Sans (vicepresidenta primera), Josep Rull (presidente), David López (vicepresidente segundo), Juli Fernández (secretario segundo) y Judit Alcalà (secretaria cuarta) / Zowy Voeten / EPC

Carlota Camps

Barcelona
La Mesa del Parlament ha decidido poner en conocimiento de la fiscalía las incomparecencias de los exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo(PP) y Maria Eugència Gay (PSC), en la comisión de investigación sobre ciberespionaje e infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos de la Cámara catalana. La decisión se ha tomado en la reunión de este martes con los votos a favor de Junts y ERC, mientras que los tres miembros del PSC en el órgano han votado en contra. Gay fue nombrada delegada del Gobierno en Catalunya a instancias del PSOE y actualmente es concejal del PSC en el ayuntamiento de Barcelona.

Los socialistas han mantenido el mismo posicionamiento que en las ocasiones anteriores. Consideran que las incomparecencias están avaladas por el dictamen del Consejo de Estado de 2019, que esgrime que los requerimientos del Parlament solo afectan a las autoridades de la comunidad autónoma catalana y, por lo tanto, no vinculan a las estatales, que pueden no acudir a la comisión de investigación que les haya citado. Hasta ahora, el Ministerio Fiscal siempre ha archivado las peticiones de incomparecencia denunciadas por la Cámara catalana.

