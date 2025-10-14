Catalunya reclama a la Comisión Europea más gasto social y más protagonismo de las regiones en el marco financiero

Aunque lo ha hecho cordialmente, la intervención del conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, en el Comité de las Regiones ha sido un doble tirón de orejas a la Comisión Europea. El primero, para reivindicar que es "insuficiente" destinar un 14% en gasto social. Y, el segundo, para afearle que solo permita a las regiones jugar un "rol secundario" a la hora de diseñar el marco financiero cuando son las encargadas de ejecutar desde la proximidad las políticas que se deciden en Bruselas.

Así lo ha puesto de manifiesto en el minuto de intervención que ha tenido el conseller en el pleno de este organismo consultivo que reúne a representantes regionales y locales de la Unión Europea. De hecho, Duch ya anticipó que iría por estos derroteros cuando se reunió el pasado 26 de septiembre con la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Katta Tütto, en el Palau de la Generalitat. Un encuentro en el que participó también el president Salvador Illa, que este martes ha delegado en Duch la participación en este foro y la consigna de hacerlo en catalán.

Preservar el modelo social europeo

Duch ha puesto de manifiesto que el próximo marco financiero será "determinante" para afrontar las tres grandes transiciones que los países europeos tienen por delante: verde, digital y demográfica. Retos que, ha advertido, toman especial relevancia en un momento de auge de la extrema derecha y de los "actores externos" a la Unión -en referencia a Donald Trump y Vladimir Putin- que tratan de "debilitar el modelo de sociedad libre, plural y diversa".

"El 14% de gasto social es un primer paso, pero es claramente insuficiente si queremos preservar el modelo social europeo", ha advertido Duch en un momento en que en Bruselas se apuesta por quintuplicar el gasto en defensa. Pero más allá de la cantidad de recursos que se destinan a educación, sanidad o vivienda, el conseller ha reivindicado que las regiones tengan un "papel activo" a la hora de diseñar el marco financiero y no "secundario" como considera que plantea la Comisión Europea.

Sin regiones fuertes no hay Europa social fuerte Jaume Duch — Conseller de Unió Europea i Acció Exterior

"Cuando hablamos de combatir la falta de vivienda, de reducir la pobreza infantil o de acoger personas migrantes, estamos hablando de las regiones y entidades locales que ejecutan las políticas sobre el terreno", ha argumentado. Su discurso ha seguido la estela del planteamiento que ha hecho Illa en sus últimas visitas a Bruselas, que es la de fortalecer el vínculo de las regiones con la Unión Europea para cohesionar el proyecto común por la vía de darles un mayor peso en la toma de decisiones. "Sin regiones fuertes no hay Europa social fuerte", ha concluido el conseller.