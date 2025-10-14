Salud mental
Barcelona lanza un nuevo "modelo integral" de atención a la salud mental de los jóvenes
El nuevo sistema pretende presentar un circuito más integrado y con mejor cobertura
El presupuesto aumentará hasta 1.254.224 de euros anuales
Las entidades de salud mental dicen basta al Govern: "No queremos más parches ni buenas palabras"
El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado su "nuevo modelo integral" de atención a la salud mental de jóvenes y adolescentes 'EstarB', que integra los servicios 'Aquí t'escoltem' y 'Konsulta'm', surgidos en 2013 y 2018, respectivamente. En rueda de prensa este martes, la concejal de Salud, Marta Villanueva, acompañada del comisionado de Políticas de Infancia y Adolescencia, Javier Rodríguez, ha sostenido que la integración permitirá crear una "única puerta de entrada" para los jóvenes a la salud mental.
También ha explicado que el servicio presentará un circuito más integrado y complementario y una mejor cobertura en los barrios de la ciudad con 21 ubicaciones distribuidas equitativamente, mínimo una por distrito, además de un "acceso más fácil y menos estigmatizador".
Asimismo, Rodríguez ha señalado que la nueva "marca paraguas" de 'EstarB' tratará de transmitir a los jóvenes y adolescentes el acompañamiento y proximidad de la administración, hablando con su mismo lenguaje y apelando a los cuidados sin miedos ni estigmas.
Ampliación
El comisionado ha destacado que además de un esfuerzo organizativo para reunir los servicios de salud mental para jóvenes, el gobierno lo ha acompañado de un "esfuerzo presupuestario", que pasa de 831.079 euros anuales a 1.254.224. Esta ampliación del presupuesto permitirá pasar de 213 a 304 las horas semanales de atención individual, mejorando así el acompañamiento personalizado, así como incrementar la franja de edad de la atención psicoemocional hasta tres años, por lo que ahora será de 12 a 25.
De este modo, se espera aumentar el total de atenciones a jóvenes y adolescentes: en 2023, el servicio 'Aquí t'escoltem' realizó 27.132 atenciones, 21.488 grupales, 3.000 individuales y 183 a profesionales, mientras que el 'Konsulta'm' hizo 3.155.
