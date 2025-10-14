El Parlament descarta instalar una bandera española del tamaño de la nueva 'senyera' porque ya cumple con la ley

El Parlament no dará curso al requerimiento de la asociación Impulso Ciudadano, que pedía a la Cámara instalar una bandera española del tamaño de la nueva 'senyera' que preside la institución desde la Diada. La Mesa ha acordado este martes responder a dicha organización que el Parlament ya cumple con la normativa relativa a las banderas y que, por lo tanto, no harán caso a esta exigencia. El órgano rector así lo ha decidido por asentimiento de todos sus miembros -PSC, Junts y ERC- y apoyándose en un informe de los servicios jurídicos.

Impulso Ciudadano envió el pasado mes de agosto una carta al presidente del Parlament, Josep Rull, advirtiéndole de que la colocación de la 'senyera' en un mástil de grandes dimensiones a las puertas de la Cámara podía constituir "una infracción normativa". Por este motivo, la organización reclamaba a la institución que se "izaran ambas banderas" o que "se colocara otro mástil de tamaño similar en el que pudiera ondear también la bandera española". También pedía que las dos banderas estuvieran presentes en el exterior del Parlament "de forma permanente", actualmente solo se ven los días de pleno, y que se colocara la bandera española en el despacho del presidente del Parlament.

La Cámara considera que ya cumple con la normativa vigente al tener las dos banderas ordenando a la puerta de la Cámara los días de pleno, así como dentro del hemiciclo.

La polémica de las banderas surge a raíz de la iniciativa del presidente Rull de instalar un mástil de 25 metros y una 'senyera' de 54 metros cuadrados al exterior de la Cámara. Se izó por primera vez el pasado 10 de septiembre, aprovechando la celebración de la Diada, y desde entonces preside la entrada de la institución de forma permanente.