Illa avisa de que las lluvias torrenciales en el sur de Catalunya "no han acabado" y pide prudencia a la población

"Esto no se ha acabado, aún puede haber durante el día de hoy episodios de lluvias fuertes y torrenciales". Este es el aviso que personalmente ha querido lanzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes desde Tortosa. Tras presidir la reunión del Consell Assessor del Pla Inuncat, no solo ha pedido "máxima prudencia" a toda la población del sur de Catalunya, sino que ha advertido de que a partir del mediodía el temporal podría alcanzar el prelitoral y el litoral sin que los modelos permitan por ahora "predecir ni en qué sitio ni a qué hora". El Cecat volverá a reunirse tanto al mediodía como por la noche para volver a evaluar la situación y valorar si las medidas de precaución se amplían a otras zonas de Catalunya.

Ante esta situación, Illa ha pedido a los ciudadanos que continúen siguiendo las indicaciones que se den desde Protecció Civil. En el caso de las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Baix Camp la actividad educativa y sanitaria no urgente está suspendida y se ha reducido la movilidad a desplazamientos considerados esenciales, una respuesta que estará vigente hasta media noche.

"El agua es muy traicionera"

La prioridad en estos momentos, ha subrayado el president de la Generalitat, es no tener que lamentar daños personales, por lo que ha hecho especial hincapié en que la población afectada se quede en casa y tenga en cuenta también el riesgo de desprendimientos de tierra. "El agua es muy traicionera", ha afirmado. Más aún, ha advertido, ante un "hecho excepcional de lluvias" sin parangón en los últimos años.

Pese a esa excepcionalidad, ha subrayado, no se han producido por ahora ni víctimas ni daños personales de gravedad. En las últimas horas, los Bombers han atendido 350 avisos, la mayoría en la comarca del Montsià, y el SEM ha tenido que atender a 19 personas heridas. Tras garantizar esa primera atención a lo más urgente, vendrá, ha indicado Illa, la fase de botar agua de edificios y de recuperar las infraestructuras, algo que puede tardar uno o dos días en el caso de la N-340.

La Generalitat y el Gobierno ya estudian declarar zona catastrófica el territorio del sur de Catalunya afectado por la dana Alice. Según ha explicado Salvador Illa, se ha encargado también a la consellera de Economia, Alícia Romero, que estudie un "paquete de ayudas" para las personas afectadas por los daños del temporal. En las próximas horas, el president prevé visitar los municipios de Godall y Santa Bàrbara y se reunirá con los alcaldes de los municipios afectados.