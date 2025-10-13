Puigdemont afea a Illa que estuviera en los actos del 12 de Octubre en Madrid durante el temporal en Catalunya

El expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, considera un "grave error" que el president de la Generalitat, Salvador Illa, viajara a Madrid para participar en los actos del 12 de octubre mientras en Catalunya se activaban avisos de máxima alerta por las lluvias torrenciales provocadas por la dana Alice, especialmente en el sur de Tarragona, donde las inundaciones obligaron a confinar a varias poblaciones y a declarar el plan Inuncat en nivel de Emergencia. Este lunes se han suspendido las clases y la actividad no urgente en centros sanitarios de varias comarcas.

A través de sus redes sociales, Puigdemont ha criticado que Illa se conectara por videollamada a las reuniones del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) el domingo por la tarde, una cita de urgencia en la que la consellera de Interior, Núria Parlon, sí estaba presente de forma física. "¿De verdad que mientras en gran parte del país crecía la angustia y el sufrimiento, el president se iba a Madrid a celebrar ‘lo que nos une’? Si es así, es un error grave", ha publicado en X el líder de la oposición.

Este lunes, Illa y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, se han desplazado al centro de operaciones en Tortosa de madrugada para supervisar la evolución del temporal. Sin embargo, Puigdemont considera que el president debería haber estado presencialmente desde el inicio de la emergencia, cancelando la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid. Una visión que también comparten los Comuns, que opinan que habría sido "más acertado" que Illa siguiera el temporal "desde la proximidad" y renunciara a acudir a la capital, como ha explicado en una rueda de prensa Candela López, coordinadora nacional del partido.

En otros territorios afectados por situaciones similares, algunos presidentes autonómicos, como Carlos Mazón (Comunitat Valenciana), Marga Prohens (Baleares) o Fernando López Miras (Murcia), optaron por cancelar sus viajes a Madrid y permanecer en sus comunidades para gestionar la emergencia.

Reunión del Cecat el domingo por la tarde. / ACN

Según fuentes del Govern, cuando se comenzaron a emitir los avisos de máxima alerta en las Terres de l’Ebre, Illa ya se encontraba en Madrid. Desde el Palau de la Generalitat se aclara que el president aterrizó en Barcelona a las 17.20 horas, se conectó al CECAT desde La Roca del Vallès -su municipio- y mantuvo "contacto permanente" con servicios de emergencias, alcaldes y afectados desde el primer momento. Esta madrugada, Illa se ha desplazado hasta Tortosa para presidir la reunión extraordinaria del Consejo Asesor del Plan Inuncat en el Centro de Mando Avanzado instalado allí.

Una actuación que desde Junts consideran insuficiente. "Priorizar la agenda españolizadora de Catalunya es incompatible con la defensa de los intereses de todos los ciudadanos del país", remata Puigdemont en su mensaje. El expresident ya ha criticado en otras ocasiones a Illa por asistir al desfile militar en Madrid, una tradición que se retomó en 2024 con su llegada a la Generalitat y que llevaba 14 años sin contar con la presencia de un president, desde la etapa del socialista José Montilla.