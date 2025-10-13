El PSC acusa a la oposición de estar "desubicada" mientras ERC y Comuns hurgan en la "debilidad" de Illa

Aunque tratan de sacar a relucir el "balance positivo" del debate de política general de la semana pasada, en el PSC aún escuece que ERC y los Comuns se abstuvieran al plan de Salvador Illapara construir más de 200.000 pisos y que, en consecuencia, su gran anuncio se acabara estrellando en el Parlament. Con esa derrota aún clavada en las retinas, la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, ha acusado a la oposición de estar "desubicada y centrada en sus intereses partidistas", en lugar de priorizar los problemas y necesidades de la mayoría de ciudadanos de Catalunya.

Una crítica en la que no ha distinguido a sus socios de investidura del resto de grupos pese a concretar que de la ultraderecha no esperaban -ni obtuvieron- "nada". Sin embargo, la dirigente ha tratado de poner el foco en las 61 propuestas de un total de 66 que sí que aprobaron con la suma del PSC, ERC y Comuns y que esbozan que hay una senda "progresista" por recorrer en esta legislatura. Eso sí, Moret ha admitido que el plan de vivienda de Illa, que ha calificado de "ambicioso", deberá incorporar "matices" para poder recabar con una mayoría en el Parlament.

Especialmente teniendo en cuenta que las políticas de vivienda y el modelo de financiación singular están marcando el compás de la estabilidad de Illa hasta el punto de que en estos momentos continúa sin haber fecha para empezar a negociar los presupuestos de 2026. "Más que preocupados estamos ocupados en los elementos previos que deben propiciar un escenario favorable a la negociación", ha defendido la portavoz del PSC.

Los socios, aprietan

ERC, por su parte, ha considerado que el Govern salió de la cita "más debilitado" porque el president Illa no logró que se aprobara la resolución en la que se incluía su propuesta estrella del debate. Los republicanos señalan que el gran problema es que a Illa y a su Govern le falta "ambición nacional" y ganas de "luchar por la soberanía de Catalunya" e interpretan que esto les resta apoyo en el Parlament.

Más allá de las críticas al Govern, el portavoz de ERC, Isaac Albert, se ha felicitado porque el Parlament aprobara una resolución de su partido en la que se proponía impulsar una "gran 'Entesa de País' en defensa de la democracia". Según los republicanos, esto tiene que ser un instrumento para encontrar una salida al "conflicto político" en Catalunya. ERC ya lo intentó hace un año con una 'Convención nacional' que nunca ha llegado a arrancar. Ahora esperan que la 'Entesa de País' funcione mejor porque recibió el apoyo del PSC, Junts, Comuns, la CUP y la propia ERC. 107 votos a favor, una mayoría cualificada.

Los Comuns también interpretan que lo que se produjo en el debate de política general fue un "toque de atención" al Govern, con quien aseguran que no están todavía en disposición de negociar presupuestos. "Hemos visto muchas promesas y compromisos, pero hay necesidad de ver resultados concretos. La gente no puede esperar cinco años, necesitamos medidas inmediatas", ha insistido la coordinadora nacional de los Catalunya en Comú, Candela López, que ha mencionado el registro de grandes tenedores o la oficina antidesahucios como grandes asignaturas pendientes.