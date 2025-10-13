Caso Begoña Gómez
Marlaska cree que el juez ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que considera que el juez Juan Carlos Peinado ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El ministro ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que Peinado haya acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.
Grande-Marlaska ha opinado que, durante este período adicional, “no se hallarán cuestiones de mayor relevancia” que las ya identificadas hasta el momento.
El ministro ha efectuado estas declaraciones en Ponferrada, donde ha asistido a la inauguración de convención del Pacto de Estado Climático.
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
- 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre
- Una recepción sin Sánchez ni Ayuso y con Feijóo repartiendo a diestra y siniestra
- El jefe de Gabinete de Ayuso en el Supremo: 'Reboté a mi listado de periodistas que la fiscalía había filtrado el expediente de un ciudadano
- Ana Garrido, la mujer que destapó el caso Gürtel pero echó a perder su vida