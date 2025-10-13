Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Begoña Gómez

Marlaska cree que el juez ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto central de la Patrona de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto central de la Patrona de la Guardia Civil / Lola Pineda - Europa Press

Ponferrada
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que considera que el juez Juan Carlos Peinado ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El ministro ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que Peinado haya acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.

Grande-Marlaska ha opinado que, durante este período adicional, “no se hallarán cuestiones de mayor relevancia” que las ya identificadas hasta el momento.

El ministro ha efectuado estas declaraciones en Ponferrada, donde ha asistido a la inauguración de convención del Pacto de Estado Climático.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
  2. Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
  3. González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
  4. Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
  5. 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre
  6. Una recepción sin Sánchez ni Ayuso y con Feijóo repartiendo a diestra y siniestra
  7. El jefe de Gabinete de Ayuso en el Supremo: 'Reboté a mi listado de periodistas que la fiscalía había filtrado el expediente de un ciudadano
  8. Ana Garrido, la mujer que destapó el caso Gürtel pero echó a perder su vida

Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio

Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio

El Govern defiende la gestión "permanente" de Illa ante el temporal en Catalunya: "Está a pie de calle"

El Govern defiende la gestión "permanente" de Illa ante el temporal en Catalunya: "Está a pie de calle"

El Gobierno minimiza las críticas de la Comisión de Venecia al modelo del CGPJ pero valora que apunte a "interferencias" por asociaciones de jueces

El Gobierno minimiza las críticas de la Comisión de Venecia al modelo del CGPJ pero valora que apunte a "interferencias" por asociaciones de jueces

El juez Puente responde a la Fiscalía Europea que en el caso Koldo aún no le constan obras pagadas de fondos europeos

El juez Puente responde a la Fiscalía Europea que en el caso Koldo aún no le constan obras pagadas de fondos europeos

Marlaska cree que el juez ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez

Marlaska cree que el juez ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez

Los ministros de Sumar lanzan un plan de choque sobre vivienda para evidenciar al PSOE y calentar la comparecencia de Isabel Rodríguez

Los ministros de Sumar lanzan un plan de choque sobre vivienda para evidenciar al PSOE y calentar la comparecencia de Isabel Rodríguez

Abascal acusa a Sánchez de intentar "secuestrar a la Corona y utilizarla contra España"

Abascal acusa a Sánchez de intentar "secuestrar a la Corona y utilizarla contra España"

Puigdemont y ERC afean a Illa que estuviera en los actos del 12-O en Madrid durante el temporal en Catalunya

Puigdemont y ERC afean a Illa que estuviera en los actos del 12-O en Madrid durante el temporal en Catalunya