Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Llegan a Madrid los últimos cinco españoles de las flotillas humanitarias a Gaza

Entre los activistas se encuentra Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud

La diputada de Más Madrid Jimena González, a su llegada a Barajas.

La diputada de Más Madrid Jimena González, a su llegada a Barajas. / EP

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los cinco últimos miembros españoles de las flotillas humanitarias rumbo a Gaza interceptadas este mes por Israel que permanecían en este país han llegado en la mañana de este lunes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Catar, a donde fueron llevados desde Jordania.

El grupo de activistas ha llegado poco antes de las 9:00 horas y entre ellos se encontraba Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud, y que quedó detenida acusada de morder a una funcionaria de la cárcel de Keziot, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros.

Los demás españoles que han llegado este lunes a España formaban parte de la segunda misión, interceptada el día 8, la Flotilla Libertad-Thousands Madleens.

Han sido recibidos con aplausos por un grupo de personas que portaban banderas de Palestina y una pancarta pidiendo el fin de la ocupación y el "genocidio" en Gaza, entre los que se encontraban compañeros suyos de la primera flotilla, como la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, que fue compañera de la mallorquina Reyes Rigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
  2. Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
  3. González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
  4. Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
  5. 3.700 personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre
  6. Una recepción sin Sánchez ni Ayuso y con Feijóo repartiendo a diestra y siniestra
  7. El jefe de Gabinete de Ayuso en el Supremo: 'Reboté a mi listado de periodistas que la fiscalía había filtrado el expediente de un ciudadano
  8. Ana Garrido, la mujer que destapó el caso Gürtel pero echó a perder su vida

Illa avisa de que las lluvias torrenciales en el sur de Catalunya "no han acabado" y pide prudencia a la población

Illa avisa de que las lluvias torrenciales en el sur de Catalunya "no han acabado" y pide prudencia a la población

El CIS publica hoy una encuesta marcada por las polémicas sobre Israel, el aborto y los pagos en efectivo a Ábalos

El CIS publica hoy una encuesta marcada por las polémicas sobre Israel, el aborto y los pagos en efectivo a Ábalos

Llegan a Madrid los últimos cinco españoles de las flotillas humanitarias a Gaza

Llegan a Madrid los últimos cinco españoles de las flotillas humanitarias a Gaza

Sondeo GESOP: Los españoles culpan más al PP que al PSOE de la crispación política

Sondeo GESOP: Los españoles culpan más al PP que al PSOE de la crispación política

Un viaje de Ábalos en helicóptero a Melilla para presentar a candidatos socialistas: los gastos que el PSOE devolvió a Koldo en un sobre

Un viaje de Ábalos en helicóptero a Melilla para presentar a candidatos socialistas: los gastos que el PSOE devolvió a Koldo en un sobre

Sondeo GESOP: El 60% del electorado de izquierdas votaría a la lista unitaria "plurinacional" que propone Rufián

Sondeo GESOP: El 60% del electorado de izquierdas votaría a la lista unitaria "plurinacional" que propone Rufián

Sondeo GESOP: El 60% de los españoles piden elecciones si Sánchez no puede aprobar los Presupuestos

Sondeo GESOP: El 60% de los españoles piden elecciones si Sánchez no puede aprobar los Presupuestos

Sondeo GESOP: El 60% de los españoles piden elecciones si Sánchez no puede aprobar los Presupuestos

Sondeo GESOP: El 60% de los españoles piden elecciones si Sánchez no puede aprobar los Presupuestos