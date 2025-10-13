El Govern defiende la gestión "permanente" de Illa ante el temporal en Catalunya: "Está a pie de calle"

El Govern ha salido en tromba a defender a capa y espada que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estado al frente de forma "permanente" de la gestión del temporal que azota el sur de Catalunya. Después de que Junts le haya reprochado que estuviera este domingo en los actos del 12 de Octubre en Madrid mientras el agua empezaba a hacer estragos en Terres de l'Ebre y que también ERC y Comuns hayan dejado caer que hubiera sido preferible que no se hubiera desplazado como hicieron otros presidentes autonómicos, fuentes del ejecutivo insisten en que el president ha estado velando por la respuesta a la emergencia desde el viernes.

"Ha estado en contacto permanente con los servicios de emergencias, alcaldes y afectados desde el primer momento", defienden desde el Govern. De hecho, han concretado que tras asistir al desfile en Madrid por el Día de la Hispanidad aterrizó en Barcelona a las 17.20 horas de este domingo y que se conectó al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) desde La Roca del Vallès, donde tiene su domicilio. El PSC ha salido también al paso de las críticas de la oposición añadiendo que, además, el president está este lunes "a pie de calle" atendiendo a los afectados y que ya ha dado la orden de diseñar un plan de ayudas.

Salida a Tortosa a las 5:15 horas de la mañana

De hecho, a medida que las críticas de la oposición se han ido sucediendo, el president ha acabado anulando toda la agenda que tenía prevista para este lunes para quedarse sobre el territorio, reunirse con los alcaldes y presidir él mismo las reuniones del CECAT en las que se valorará si la emergencia se extiende a otras zonas de Catalunya. Fuentes del ejecutivo concretan que se ha desplazado a Tortosa a las 5:15 horas de la madrugada y que todavía sigue allí con los cuerpos de emergencias, atendiendo a los municipios y a los medios de comunicación. Este lunes por la tarde mantendrá una reunión técnica para activar el plan de ayudas, otra para recuperar las infraestructuras afectadas y volverá a asistir a la reunión del CECAT de las 20 horas.

Sin embargo, apuntan también que la implicación de Illa ha ido más allá del domingo y este lunes. Detallan que desde el viernes, cuando Protecció Civil activó la alerta del plan Inuncat por previsiones de lluvias intensas durante el fin de semana, el propio president hizo difusión de este mensaje vía redes sociales y que el sábado y el domingo continuó haciendo lo mismo con las previsiones actualizadas, además de estar conectado a todas las reuniones. El domingo a las 20 horas el president encabezó la reunión del CECAT y dos horas y media después se envió una alerta al móvil de los vecinos de los municipios que se verían afectados, además de activarse la fase de emergencia.

Reunión con los grupos parlamentarios

Más allá de Illa, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha mantenido este lunes una reunión con los representantes de los grupos parlamentarios para hacer seguimiento de los efectos del temporal en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre (Tarragona). Al encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Govern en Tortosa, han asistido representantes de todos los partidos con representación en el Parlament, a excepción de Aliança Catalana.

Ha sido el líder de Junts, Carles Puigdemont, el más crítico hasta ahora con la gestión que ha hecho Illa del temporal. Aunque también los socios de investidura, ERC y Comuns, han apuntado que hubiera sido mejor que el president se hubiera quedado en Catalunya para hacer seguimiento de la emergencia. No obstante, a diferencia de los posconvergentes, no han considerado que los avisos a la población llegaran tarde o que haya habido desatención del president o del Govern.