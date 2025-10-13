El CIS publica hoy una encuesta marcada por las polémicas sobre Israel, el aborto y los pagos en efectivo a Ábalos

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene previsto publicar este lunes, a las 12.30 horas, su barómetro de octubre, cuyo trabajo de campo se realizó coincidiendo con el arresto de la Flotilla de Gaza, las polémicas por el aborto y la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía y la publicación del informe de la Guardia Civil que apunta a ingresos "irregulares y opacos" del exnúmero dos del PSOE y exministro José Luis Ábalos, quien habría recibido sobres con dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz.

La encuesta de septiembre disparó al PSOE hasta el 32,7% de intención de voto, nueve puntos por encima del PP. En concreto, los socialistas subieron 5,7 puntos respecto al estudio de julio, mientras que el PP perdió 2,8 puntos y se quedó con el peor resultado de legislatura, un 23,7%. Para Vox estimaba un 17,3%, su caso 1,6 puntos menos que en el sondeo anterior, mientras que Sumar subía, aunque sólo una décima, hasta el 7,9% de intención de voto. Era lo mismo que se dejaba Podemos, que se quedó en un 4,3%.

Además, la vivienda repitió en septiembre como primer problema y la inmigración ascendió al segundo puesto, desbancando a la corrupción, que cayó a la novena plaza, tras el repute que había experimentado en julio con el ingreso en prisión del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. Asimismo, hubo récord de menciones a la mala calidad del empleo, que se colocó como tercer problema.

Goteo de causas judiciales

Además del caso Ábalos, en los días en los que el CIS hacía sus encuestas para ese estudio también se habló de otros casos judicializados como la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que el juez Juan Carlos Peinado avisó de que, de ser juzgada, lo será por un jurado popular. Asimismo, se puso fecha al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso que, a su vez, será juzgado por fraude fiscal, según decretó la jueza a finales de septiembre.

Además, el 2 de octubre se produjo el arresto por parte de Israel de los integrantes de Gobal Sumund Flotilla que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza, se convocaron grandes manifestaciones para pedir el fin del genocidio y arrancaron las negociaciones para el plan de paz auspiciado por Estados Unidos.

Choques por el aborto y la inmigración

Durante aquellos días, el PP lanzó su propuesta contra la inmigración ilegal y chocó con Vox y el Ayuntamiento de Madrid aprobó un texto de los de Santiago Abascal para informar a las mujeres de un supuesto trauma postaborto que, después de que la dirección nacional del PP, avalara la decisión, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, reconoció que no existe.

Este episodio propició un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y Ayuso, que sigue sin poner en marcha el registro de objetores de conciencia para la práctica de abortos al que obliga la ley. En plena polémica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, garantizó que si llega al Gobierno las mujeres podrán abortar conforme a la legislación vigente.

Y en el arranque de octubre también estalló la crisis sanitaria en Andalucía por la demora en las pruebas para el cribado de cáncer de mama, con unas 2.000 mujeres afectadas, y que provocó la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernandez, el día 8.