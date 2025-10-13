Encuesta CEO: El 90% de los catalanes defienden ser atendidos en catalán y castellano en la sanidad y el comercio

Alrededor del 90% de los catalanes reclaman que el personal que realiza atención al público en los servicios sanitarios y sector del comercio atienda en catalán y castellano, y también en aranés en el Vall d'Aran. Es una de las conclusiones de una encuesta ómnibus sobre cuestiones de diferentes ámbitos que ha publicado el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, y cuyo trabajo de campo se realizó entre el 4 de junio y el 31 de agosto. El 24% de los 2.451 entrevistados aseguran que no pueden utilizar su lengua siempre que quieren en el ámbito sanitario, el 26% en el sector comercio y el 28% en bares y restaurantes.

Más allá de la lengua, un 48% de los catalanes suspenden el servicio de Rodalies y media distancia de Renfe, otorgándole una nota media de 4,4 en el índice de satisfacción. Un 29% declara sentirse nada satisfecho con este servicio y le otorgan una nota entre el 0 y el 2, mientras que un 35% le da una nota de 6 o superior. Respecto al servicio de otros trenes de Renfe la nota media es de 5,1, con un 33% de los encuestados que suspenden el servicio y un 44% que se muestran satisfechos o muy satisfechos.

Por otro lado, el servicio de Ferrocarrils de la Generalitat obtiene una nota media de 7 en el índice de satisfacción y un 48% de los usuarios dicen estar muy satisfechos con el servicio, mientras que un 14% lo suspenden.

Respecto a la gestión de la seguridad, el cuerpo mejor valorado es el de Bombers de la Generalitat, con una nota media de 8,6, con un 95% de los encuestados otorgando una nota entre el 6 y el 10, seguido por el cuerpo de Agents Rurals, con una nota de 7,4, y los Mossos d'Esquadra, con una nota de 6,8. Sobre el número de emergencias 112, un 23% de los encuestados afirman haber llamado en el último año y un 78% valoran la atención recibida como buena o muy buena. Otro punto pregunta por el grado del conocimiento del plan Alfa para la prevención de incendios forestales, siendo un 17% de los encuestados lo que dicen conocer el plan.

Memoria histórica

Respecto a las actuaciones de recuperación de la memoria democrática, el 57% de los encuestados se muestra de acuerdo con la reparación de las víctimas del franquismo (un 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 7% en desacuerdo). El 74% está a favor de la búsqueda e identificación de restos de personas muertas y desaparecidas durante la Guerra Civil (un 7% en desacuerdo) y el 60% defiende la construcción de espacios y monumentos en memoria de las víctimas.

En cuanto al trato de la justicia ante situaciones de acoso y/o violencia machista, el 19% de los encuestados cree que la justicia trata de manera igual de justa a mujeres y hombres, mientras que el 32% cree que la justicia trata de manera más justa a las mujeres y el 23% a los hombres. Por otra parte, el 73% de los encuestados se muestra muy de acuerdo (43%) y de acuerdo (30%) con las iniciativas que fomenten la educación afectivo-sexual, frente a un 17% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 9% en desacuerdo (5%) y muy en desacuerdo (4%).

La gestión del autogobierno

Preguntados por la gestión de competencias y la organización territorial del Estado, un 74% de los catalanes es totalmente favorable o más bien favorable a que se permita tener diferentes leyes a las distintas comunidades autónomas del Estado para responder a las necesidades y condiciones diversas en cada lugar. Un 83% de los encuestados se muestra totalmente favorable o más bien favorable a obligar a los distintos niveles de gobierno a respetar las competencias y responsabilidades de cada uno a la hora de afrontar y resolver un problema, y un 5% se declara totalmente en contra o más bien en contra.

Además, un 78% es totalmente favorable o más bien favorable a permitir que los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas participen en la toma de decisiones con el Gobierno central sobre cuestiones de ámbito estatal.

Instituciones europeas

Por otra parte, un 56% de encuestados defienden que la presencia del Govern en las instituciones de la UE se debería incrementar, mientras que un 20% opina lo contrario. Los catalanes puntúan con un 5 de nota media al Consejo Europeo, con un 41% de los encuestados mostrando confianza o mucha confianza en esta institución y un 30% que suspenden la confianza o muestran ninguna confianza, resultados similares a los del Parlamento Europeo, también con un 5 de nota media, con un 42% de los encuestados mostrando confianza o mucha confianza y un 31% que dicen tener poca o ninguna confianza en la institución.

Por su parte, el gobierno de la UE obtiene una nota media del 5,1 en el índice de confianza, siendo un 42% de los encuestados quienes muestran confianza o mucha confianza y un 30% los que responden que tienen poca o ninguna confianza. En este sentido, preguntados por su sentimiento europeísta, un 14% de ellos dice sentirse más europeo que hace dos años, mientras que un 61% se declara igual de europeo y un 23% admite sentirse menos europeo.