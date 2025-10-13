Cambio climático
Los Comuns reclaman al Govern un plan de choque ante las danas que incluya reubicar edificaciones que están en zonas inundables
Alientan la huelga por Gaza convocada para el próximo miércoles y llaman al boicot del partido de baloncesto del Manresa y el Hapoel Jerusalem
Illa avisa de que las lluvias torrenciales en el sur de Catalunya "no han acabado" y pide prudencia a la población
La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
Sin visos aún de sentarse a negociar los presupuestos de 2026, los Comuns suman una carpeta más a la lista de exigencias que hacen al Govern de Salvador Illa. Tras el impacto de la dana Alice y las inundaciones que está provocando en el sur de Catalunya, el partido liderado por Candela López y Gemma Tarafa ha reclamado a la Generalitat que se arremangue para diseñar un plan de choque que, además de dar una "respuesta rápida" a los afectados tenga en cuenta la prevención de cara al futuro y, por lo tanto, la evaluación de las edificaciones que están construidas en zonas inundables.
López ha subrayado que los episodios de danas han dejado de ser algo "puntual" y se han convertido en más frecuentes a causa del cambio climático. Sin ir más lejos, ha recordado que en los últimos cinco años la zona del Ebre ha sido especialmente castigada por lluvias torrenciales, además de por los incendios y las olas de calor. "Se requieren políticas valientes para hacer frente a la situación, medidas contundentes", ha asegurado poniendo el foco en la planificación territorial y urbanística una vez se haya dado respuesta a las ayudas para hacer frente a la emergencia.
"Hay que dar garantías de seguridad a la gente y evaluar las construcciones que están en zonas inundables", ha insistido. Sobre la gestión de la situación actual, López no ha querido ensañarse con el hecho de que Illa estuviera este domingo en Madrid a los actos del Día de la Hispanidad mientras la alerta en el sur de Catalunya estaba vigente. "Quizás hubiera sido más acertado hacer seguimiento desde aquí, pero lo más importante es que las alertas a la población llegaron", se ha limitado a responder.
El pulso con Israel
Más allá del plan de choque contra las inundaciones, los Comuns también han querido mantener la tensión por el conflicto entre Israel y Gaza al considerar que, pese a la tregua, no se puede permitir una "normalización" de las relaciones entre gobiernos hasta que se garantice el derecho del pueblo palestino a decidir su futuro y se juzgue a Benjamin Netanyahu por los crímenes de guerra cometidos. Es por ello que han alentado la huelga convocada por los sindicatos para el próximo miércoles y llamado a boicotear al partido de baloncesto del Manresa con el Hapoel Jerusalem, que está previsto que se juegue a puerta cerrada.
Los Comuns siguen también sin tener una fecha para sentarse a negociar los presupuestos de Illa después del "toque de atención" que quisieron dar al Govern durante el debate de política general absteniéndose -y, por lo tanto, permitiendo que no se aprobara- el plan para construir más de 200.000 viviendas lanzado por el president. "Están por ver los resultados concretos de todo lo prometido", ha justificado López.
