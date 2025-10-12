TOROS
Morante le dedica a Ayuso uno de los últimos toros de su carrera: "Es usted una valiente"
El torero andaluz ha anunciado de forma inesperada su retirada en el festejo taurino de la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas
Javier Niño González
De manera totalmente inesperada, Morante de la Puebla dijo este domingo adiós al toreo tras cortarle las dos orejas, con una entrega total, a su segundo toro de la Corrida de la Hispanidad, en la que también se retiró, éste sí con anuncio previo, el madrileño Fernando Robleño, que, con un solo trofeo, no pudo acompañar al sevillano por la Puerta Grande en una tarde para la historia.
El diestro ha aprovechado esta última ocasión para brindarle uno de los toros a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Va por usted y por todo lo que defiende, es usted una valiente", han sido las palabras con las que Morante de la Puebla ha agradecido el apoyo público de la mandataria madrileña a la tauramaquia y al mundo vinculado del toro.
El gobierno madrileño, en la pasada legislatura, incrementó la financiación a las escuelas taurinas de la comunidad así como fomentar este arte como patrimonio cultural autonómico.
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- El Parlament tumba el plan de Illa para movilizar suelo y construir nuevas viviendas
- El jefe de Gabinete de Ayuso en el Supremo: 'Reboté a mi listado de periodistas que la fiscalía había filtrado el expediente de un ciudadano
- El fiscal general al juez Hurtado: 'Creo que el magistrado tiene una certeza que me perjudica
- Ana Garrido, la mujer que destapó el caso Gürtel pero echó a perder su vida
- Festivo 12 de Octubre: ¿Por qué se celebra el Día de la Hispanidad?