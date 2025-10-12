Un millar de personas se manifiestan en Barcelona por el 12 de octubre con proclamas e insultos contra Sánchez

La manifestación del 12 de octubre en Barcelona ha reunido 1.200 personas en el paseo de Gracia de Barcelona, según la Guàrdia Urbana. La convocatoria a favor de la unidad de España ha quedado muy lejos de las 65.000 personas que asistieron en 2017, en el momento más álgido del 'procés'. Durante la concentración, se han proferido graves insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha visto simbología preconstitucional, como banderas franquistas o carteles que reivindicaban la figura del dictador Francisco Franco.

Representantes de PP y Vox han encabezado la concentración, junto a varias entidades como Catalunya Suma y España i Catalans, impulsores de la convocatoria, y también de Sociedad Civil Catalana o la fundación DENAES. Antes de empezar la marcha, el presidente de los populares en Catalunya, Alejandro Fernández, ha hecho un llamamiento a celebrar el Día de la Hispanidad y ha reivindicado los "vínculos hispanoamericanos", ya que ha señalado que eso ha permitido escribir "algunas de las páginas más brillantes de la cultura universal", y ha defendido poder sentirse "hermanos de Latinoamérica".

En cambio, el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha aprovechado la convocatoria para cargar contra el PSC, y ha asegurado que quieren "desnacionalizar" Catalunya "expulsando cualquier brecha de España". En este sentido, Garriga ha acusado a los socialistas de querer "acabar con la comisaria de la Policía Nacional en Via Laietana" o de buscar "expulsar a Hacienda" para "estar un día más en la Moncloa". Con este argumento, el líder de la extrema derecha en Catalunya también ha defendido la decisión de Santiago Abascal de no ir a la tribuna de autoridades del 12-O en Madrid para no compartir espacio con el presidente del Gobierno. "No hemos querido estar al lado de un criminal como Pedro Sánchez", ha sostenido Garriga.

Manifestación por el 12-O en Barcelona / Nico Tomás / ACN

Justamente, durante la movilización, simpatizantes de Vox han proferido graves insultos contra Sánchez y han proclamado lemas como "España cristiana y no musulmana" o "deportación es la solución", además de los clásicos "España es una y no 51" o "No nos engañan Catalunya es España". También se han podido escuchar, aunque con menos intensidad que en años anteriores, consignas como "Puigdemont a prisión". Durante la marcha también se ha visto simbología preconstitucional, entre ellas banderas franquistas o carteles que reivindicaban la figura del dictador Francisco Franco.

Los parlamentos al finalizar la movilización también han sido muy críticos contra el presidente del Gobierno, al que han acusado de "atacar la independencia judicial" y de haber hecho "desaparecer" la "democracia", y también se ha tachado al PSC de "traidor" por pactar con partidos independentistas con "los votos de muchos electores no separatistas". Además, algunos de los intervinientes, como Amalio de Marichalar, de la asociación De Español a español, por la Constitución, ha acusado a Sánchez de "actuar en modo de golpe de estado de última generación" y de pactar con "un prófugo de la justicia" y "con quien lleva listas electorales ensangrentadas".

En una línea similar se han expresado los convocantes durante la lectura del manifiesto conjunto leído para finalizar el acto: "El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha decidido que España se convierta en rehén de siete votos separatistas y admite que el chantaje valga más que la igualdad de los españoles". "No podemos ni queremos aceptar que España esté a merced de quienes la odian. No podemos ni queremos aceptar que se regalen privilegios a los que se burlan de nuestras leyes y de nuestra democracia. No podemos ni queremos resignarnos a ver cómo se negocia con quienes intentaron dar un golpe contra la nación", han rematado.

Antes de empezar la marcha, también se han podido ver actuaciones y bailes de grupos latinoamericanos ataviados con vestidos folclóricos, lo que ha despertado la atención de los turistas, mayoritariamente asiáticos, que este domingo paseaban por el Paseo de Gracia y que no han dejado pasar la oportunidad de inmortalizar el momento.