Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre
MULTIMEDIA | El desfile del 12 de octubre como nunca te lo han contado
Desfile del 12 de octubre: horario, recorrido y dónde ver
Este domingo 12 de octubre, España celebra el Día de la Hispanidad, fiesta nacional española protagonizada por el tradicional desfile militar en Madrid y los actos solemnes presididos por los Reyes. La jornada, que conmemora la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España. Un acto presidido por los Reyes y la princesa Leonor y la infanta Sofía y que reunirá a cerca de 4.000 efectivos, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir el desfile y la última hora del Día de la Hispanidad.
¿Hay que cambiar la manera de celebrar la Fiesta Nacional del 12-O?
El Gobierno español decretó el 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional en 1892, cuando se celebraron los 400 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Aunque al principio el Ejército no tuvo tanto peso en la celebración, con los años y, sobre todo, durante la dictadura de Franco, el desfile militar fue convirtiéndose en el eje vertebrador de la jornada. ¿Es el momento de cambiar la fecha? ¿Deberían ir ganando espacio otros sectores de la sociedad en detrimento del Ejército? ¿Tendría que rotar el acto por toda España y no celebrarse siempre en Madrid? Varios expertos analizan estas cuestiones y, en resumen, viene espóiler, opinan que hay que empezar a hacer cambios para actualizar la manera de celebrarlo si se quiere llegar a toda la sociedad y no solo a los ciudadanos que se sienten representados por los militares y el Rey. Lea aquí este reportaje en el que varios expertos reclaman resignificar el día, por Pilar Santos.
12 de Octubre: ¿Por qué se celebra el Día de la Hispanidad?
El 12 de Octubre se celebra la Fiesta Nacional de España. La jornada "tiene como finalidad recordar solemnemente los diferentes momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común", según recoge la ley que instituyó la fiesta.
La ley 18/1987 estableció el 12 de octubre como fiesta nacional española. El texto legal afirma: "La fecha elegida simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos". En otras palabras, conmemora el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492.
Sondeo GESOP: Hombres y jóvenes, los más conservadores
Los datos de la encuesta demuestran que haber celebrado un mayor número de veces el 12-O no conlleva un mayor apego a estos festejos. El 65,7% de los encuestados con 60 años o más están a favor de implementar cambios, una cifra que se va reduciendo según desciende la edad: entre los 45 y los 59, el 63,1% está de acuerdo con la afirmación; entre los 30 y los 44, el porcentaje baja al 60,5%; y, finalmente, cae hasta el 58% en el grupo de edad más bajo, el de los jóvenes entre 18 y 29 años. Es en este sector donde hay un mayor porcentaje de los encuestados asegura estar en contra de actualizar la Fiesta Nacional, tan solo el 27,3%.
También existen diferencias, aunque en menor medida, entre sexos. A nivel general, el 65,7% de las mujeres defiende la necesidad de modernización, lo que supone casi seis puntos porcentuales más que los hombres (59,5%). No obstante, las cifras se alejan si se tiene en cuenta los grupos de edad. Mientras que el 65,1% de las mujeres de entre 18 y 29 años están de acuerdo con imprimir los valores actuales al 12 de Octubre, solo el 51,2% de los hombres de la misma edad comparten esa idea, un 13,9% menos. Lea aquí la noticia ampliada, por Miguel Ángel Rodríguez.
Sondeo GESOP: El 63% de los españoles creen que habría que "modernizar" la celebración del 12 de Octubre
El tradicional desfile militar que inunda las calles de Madrid y que está presidido por el rey y, en los últimos años, con la presencia de la princesa Leonor, como principal evento del 12-O necesita actualizarse, consideran seis de cada diez españoles según la Encuesta Política de España del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica. El sondeo señala que el 62,7% de los ciudadanos se muestra a favor de que "la celebración del Día de la Hispanidad debería modernizarse y adaptarse a los valores actuales de la sociedad española". Lea aquí la noticia ampliada, por Miguel Ángel Rodríguez.
¿Dónde se puede ver?
El Ministerio de Defensa tiene previsto retransmitir el desfile a través de su canal oficial en YouTube. Al mismo tiempo, RTVE ofrecerá una emisión en directo de los actos institucionales durante toda la mañana del domingo. También se podrá seguir desde este directo de EL PERIÓDICO.
¿Qué unidades militares participan?
En total, 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado participarán en el desfile, junto a 229 caballos, 6 perros, 45 aviones y 29 helicópteros.
Este año también se celebran hitos como el 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participará con dos compañías.
¿Cuál es el itinerario del desfile?
El recorrido del desfile del 12 de octubre empezará en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha. A continuación, irá subiendo el paseo del Prado para pasar por la plaza de Cibeles y recorrer el paseo de Recoletos hasta la plaza de Colón, donde terminará el desfile.
¿A qué hora comienza el desfile?
El acto central empezará a las 11 de la mañana, coincidiendo con la llegada de los Reyes a la tribuna, que este año vuelve a situarse en la plaza de Cánovas del Castillo de Madrid, donde también se encuentra la fuente de Neptuno. El desfile acabará aproximadamente a las 13.30 del mediodía.
Tras recibir honores militares y pasar revista al Batallón de Honores, se llevará a cabo el salto paracaidista con la bandera de España, seguido del izado de la enseña nacional y del homenaje a los caídos, además del sobrevuelo de la Patrulla Águila. Después tendrá lugar el acto central de la celebración: el desfile aéreo y terrestre.
