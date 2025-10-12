Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre

Sondeo GESOP: Hombres y jóvenes, los más conservadores

Los datos de la encuesta demuestran que haber celebrado un mayor número de veces el 12-O no conlleva un mayor apego a estos festejos. El 65,7% de los encuestados con 60 años o más están a favor de implementar cambios, una cifra que se va reduciendo según desciende la edad: entre los 45 y los 59, el 63,1% está de acuerdo con la afirmación; entre los 30 y los 44, el porcentaje baja al 60,5%; y, finalmente, cae hasta el 58% en el grupo de edad más bajo, el de los jóvenes entre 18 y 29 años. Es en este sector donde hay un mayor porcentaje de los encuestados asegura estar en contra de actualizar la Fiesta Nacional, tan solo el 27,3%.

También existen diferencias, aunque en menor medida, entre sexos. A nivel general, el 65,7% de las mujeres defiende la necesidad de modernización, lo que supone casi seis puntos porcentuales más que los hombres (59,5%). No obstante, las cifras se alejan si se tiene en cuenta los grupos de edad. Mientras que el 65,1% de las mujeres de entre 18 y 29 años están de acuerdo con imprimir los valores actuales al 12 de Octubre, solo el 51,2% de los hombres de la misma edad comparten esa idea, un 13,9% menos. Lea aquí la noticia ampliada, por Miguel Ángel Rodríguez.