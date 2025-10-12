Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta Nacional de España

Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos, manifestaciones y última hora del 12 de octubre

MULTIMEDIA | El desfile del 12 de octubre como nunca te lo han contado

Desfile del 12 de octubre: horario, recorrido y dónde ver

El Rey Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2024, en Madrid (España).

El Rey Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2024, en Madrid (España). / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Este domingo 12 de octubre, España celebra el Día de la Hispanidad, fiesta nacional española protagonizada por el tradicional desfile militar en Madrid y los actos solemnes presididos por los Reyes. La jornada, que conmemora la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España. Un acto presidido por los Reyes y la princesa Leonor y la infanta Sofía y que reunirá a cerca de 4.000 efectivos, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir el desfile y la última hora del Día de la Hispanidad.

