Desórdenes públicos
Se elevan a 17 los detenidos en Vitoria tras unos incidentes por una concentración de Falange Española
Los jóvenes arrestados participaban en una contramanifestación frente al acto del movimiento franquista
Europa Press
La Ertzaintza ha detenido a 17 jóvenes este mediodía en Vitoria, acusados de desórdenes públicos, tras unos incidentes registrados por una contramanifestación de más de un centenar de personas a una concentración de Falange Española, con motivo del día de la Hispanidad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.
A las doce del mediodía estaba convocada en la plaza de la Provincia de la capital alavesa una concentración de la Falange Española, bajo el lema 'La unidad de España, ni se vota, ni se negocia', que ha contado con la presencia de decenas de personas que portaban banderas españolas, coreaban 'No nos engañan, Vasconia es España' y hacían el saludo fascista. Los concentrados, que estaban rodeados por un cordón policial y vigilados por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza, han acabado cantando el 'Cara al sol'.
A la misma hora y a unos 650 metros, en la plaza del Arca, se había convocado también una concentración "anticolonial" y "frente a la ola reaccionaria".
Más de un centenar de jóvenes encapuchados y vestidos de negro se han ido acercando hasta la plaza de la Provincia y aledaños, donde ha comenzado el lanzamiento de objetos, como sillas de los bares cercanos, el vuelco y quema de algún contenedor, y enfrentamientos con los concentrados de Falange, lo que ha hecho intervenir con varias cargas a la Brigada Móvil de la Ertzaintza con material antidisturbio.
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- El Parlament tumba el plan de Illa para movilizar suelo y construir nuevas viviendas
- El jefe de Gabinete de Ayuso en el Supremo: 'Reboté a mi listado de periodistas que la fiscalía había filtrado el expediente de un ciudadano
- El fiscal general al juez Hurtado: 'Creo que el magistrado tiene una certeza que me perjudica
- ¿Qué quiere Feijóo que ocurra con Sánchez en el Senado?
- Sánchez viajará el lunes a Egipto para la firma del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza y coincidirá con Trump
- Sondeo GESOP: El 63% de los españoles creen que habría que 'modernizar' la celebración del 12 de Octubre