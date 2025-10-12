Curiosidades del 12 de octubre, Día de la Hispanidad

El 12 de octubre es conocido como "Fiesta Nacional de España" y, según una ley aprobada en 1987, es declarado día festivo a nivel nacional. Este día conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América, lo que supuso un hito histórico que marcó el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna.

A continuación, te contamos algunas de las curiosidades que desconocías sobre este día.

No se llama "Día de la Hispanidad"

Estamos acostumbrados a referirnos a este festivo como el "Día de la Hispanidad", pero este no es su nombre oficial. A través de la ley 18/1987 se ratificó esta fecha como día festivo nacional y se le denominó "Fiesta Nacional de España", prescindiendo de la parte de "la Hispanidad".

Aun así, en el 1981, en un Real Decreto anterior, en el que se establecen las normas para la celebración de este día aparecen ambas denominaciones.

Tiene otros nombres

Este día también se conoce como "Día de la Raza", pero se cambió esta denominación, sobre todo en los países Latinoamericanos, con el objetivo de "dejar atrás la conmemoración de la conquista de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad", según explica el Gobierno de Argentina en su página oficial.

En el caso de Argentina, a partir de 2010, este día paso a llamarse "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Este no es el único país latinoamericano que ha pasado a denominar este día de otra forma. En Nicaragua y Venezuela es el "Día de la Resistencia Indígena", mientras que en Chile se conoce como "Día del Descubrimiento de los dos Mundos". Otro ejemplo es el caso de Las Bahamas y Colombia que se conoce como "Día del Descubrimiento".

También es fiesta nacional en Estados Unidos

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el 12 de octubre también es considerado como fiesta nacional. En este caso, se le conoce como "Día de Colón" y se celebra todos los años el segundo lunes de octubre.

Esta celebración sigue dando lugar a polémicas sobre las transformaciones que surgieron tras este hito histórico, dentro de las que encontramos los actos cometidos a los pueblos indígenas. Aun así, la gran mayoría de los estadounidenses celebran este día junto a la familia.

Colón se pensaba que era Asia

Este día es en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, concretamente, desembarcó en las Bahamas, donde actualmente no se habla español porque pasó a ser una colonia inglesa en el año 1784. Sin embargo, Colón se pensó que había llegado a Asia.

Esto se debe a que creía que la Tierra era esférica, por lo que el objetivo inicial de su viaje era navegar hasta Asia hacia el Este. Lo que desconocía era que podía haber zonas que no estuvieran descubiertas en el medio de su trayecto. El 3 de agosto de 1492 partió con tres navíos desde Huelva: la Niña, la Pinta y la Santa María, y, tras dos meses en el mar, llegó a una isla que llamó San Salvador, lo que hoy en día es parte de las Bahamas.

¿Por qué hay un desfile militar?

Durante este día, en España tiene lugar el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estos ya cuentan con su día propio. El motivo por el que se realiza este acto es un Real Decreto que se aprobó en 1997, a través del que se regulaba los actos a celebrar durante este día festivo. En este texto se especifica que "se llevará a cabo un solemne homenaje de respeto y exaltación a la Bandera de España".

Además, en el artículo uno de este Real Decreto se explica que durante la Fiesta Nacional de España "el personal militar vestirá de gala y, en el ámbito del Ministerio de Defensa, se procederá el engalanado general de los edificios y buques, en los que ondeará la Bandera Nacional".

En Zaragoza es el Día del Pilar

Este día coincide con el Día del Pilar, que es considerada la patrona de España y de Zaragoza. Por este motivo, las calles de la ciudad se llenan de miles de creyentes que desean visitar la Basílica de la Virgen del Pilar y disfrutar de sus fiestas y actividades.

En otros países es un día de protesta

En algunos países, sobre todo de Latinoamérica, utilizan esta fecha para reclamar la reinterpretación de la historia y tienen como principal objetivo defender la importancia de sus raíces indígenas. Este es el principal motivo por el que en muchos de estos países el nombre con el que se denomina como Día de la Identidad o Día de la Resistencia Indígena.