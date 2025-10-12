Festivo 12 de Octubre: ¿Por qué se celebra el Día de la Hispanidad?

El 12 de Octubre se celebra la Fiesta Nacional de España. La jornada "tiene como finalidad recordar solemnemente los diferentes momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común", según recoge la ley que instituyó la fiesta.

La ley 18/1987 estableció el 12 de octubre como fiesta nacional española. El texto legal afirma: "La fecha elegida simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos". En otras palabras, conmemora el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492.

Fiesta consolidada en el franquismo

Los orígenes de la fiesta nacional, que en otros tiempos recibió el nombre de Día de la Hispanidad o Día de la Raza, se remontan a 1918, cuando bajo el reinado de Alfonso XIII se instituyó, a imagen y semejanza de las celebraciones que se empezaron a celebrar en los países latinoamericanos, el festivo nacional, que comúnmente se conoció como Día de la Raza. Celebrado con más o menos entusiasmo en los años 30, la fiesta se consolidó bajo el régimen franquista, siendo celebrada de forma oficial e instituyéndose como festivo en todo el país.

La fiesta se siguió celebrando en la transición, y ya en 1982, el primer BOE publicó un real decreto ratificando el 12 de octubre como "Fiesta de España y la Hispanidad". En 1987, la ley 18/1987 (BOE 241/1897, página 30149), en vigor, estableció de nuevo el "Día de la Fiesta Nacional de España". Aunque esta norma ratificó como festividad nacional el día asociado al descubrimiento de América -frente a los partidarios de sustituirla por la conmemoración de la aprobación de la Constitución de 1978, el 6 de diciembre-, prescindió de la denominación de "Día de la Hispanidad".

Festivo en toda España

En esta fecha, festivo de ámbito estatal, se organiza el ya tradicional desfile militar al que asisten el Rey, los poderes del Estado y numerosos líderes autonómicos, aunque también se suelen producir destacadas ausencias entre estos últimos.

Algunas fuerzas políticas y diversos colectivos cuestionan la conmemoración por considerar que tiene connotaciones colonialistas y militaristas. En Catalunya es habitual el lema ‘Res a celebrar’, utilizado desde hace muchos años por partidos independentistas, entidades e incluso por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El desfile militar también ha motivado numerosas críticas por su elevado coste.